İstanbullulara 6 yeni müjde! Bakan Kurum "Çalışmalarımızı başlattık" diyerek duyurdu...

4 BİN 500 GECEKONDUMUZUN YER ALDIĞI MAHALLEMİZİ İMAR PLANLARINI ONAYLADIK

İkinci müjdeyi veren Bakan Kurum, "Ertuğrul Gazi, Gazi Mahallemiz var. Ve burada kentsel dönüşüm projemizi başlatıyoruz. Hem imar sorunlarıyla ilgili hem de ada bazlı vatandaşlarım dönüşüm yapmak istiyor. Belediyemizde çalıştık ve burada dönüşümün önünü açacak şekilde kreşimizi yöneteceğiz. Ve burada toplamda 4 bin 500 gecekondumuzun yer aldığı mahallemizi hem rezerv alan ilan hem de imar planlarını onayladık. Burada Yaylapınar, gelin Pınar'ın tepesinin de bulunduğu alanda 950 konutluk bir alan belirledik ve bu alanı da Ertuğrul Gazi mahallemizin dönüşümü için konut yapacağız. Rezerv alan olarak kullanacağız. Ve böylelikle burada hem gecekonduda yaşayan, altyapısı, sosyal donatı işi olan kardeşlerimizi, sorunu çözeceğiz hem de burayı el ele vererek dönüşümümüzü yapacağız. Şimdiden bu projemizde Pendikimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Kardeşlerime bir çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle Ertuğrul Gazi Veli Baba, Çınardere, Çamçeşme ve Fevzi Çakmak mahalleleri buralarda bir de Yayalar mahallemizde Pendik'imizin evlerinin kentsel dönüşümüne girmesini talep eden kardeşlerimize destek vereceğiz. Rezerv alanı yapacağız. Onların yanında olacağız. İmar planıyla, yapım desteğiyle ilgili ya kendileri yapacaklar ya da biz nasıl her afette milletimizin yanında el ele verip yaptıysak aynı anlayışla mahallelerimizdeki dönüşümü de beraber yapacağız."