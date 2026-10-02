İstanbul’u Avrupa’ya bağlayacak YHT açılıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trakya'da devam eden demir yolu yatırımlarına ilişkin açıklamasında Çerkezköy-Kapıkule hattı için açılış tarihini duyurdu. Uraloğlu, hattın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmasının planlandığını belirtti.
AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 3 Kademe İlçe Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Nevşehir'e gelen Uraloğlu, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Terörsüz Türkiye" hedefinin somut bir gelişmeye dönüştüğünü ifade eden Uraloğlu, terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Terörsüz bir Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomi, daha refah dolu bir toplum ve daha güvenli bir gelecek anlamına geldiğini belirten Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye'nin yolu bizim yolumuzdur" dedi.
"KAYNAKLARIMIZ TERÖRE DEĞİL MİLLETİN REFAHINA HARCANACAK"
Terörsüz Türkiye hedefinin ekonomik boyutuna dikkat çeken Uraloğlu, güvenlik ortamının güçlenmesinin kaynakların kalkınma ve refah alanlarına yönlendirilmesine imkan sağlayacağını ifade etti.
Ulaştırma ve altyapı yatırımlarının ticaret, üretim ve istihdam açısından önemine değinen Uraloğlu, Türkiye'nin son 24 yılda ulaşım ve haberleşme altyapısına 355 milyar dolar yatırım yaptığını söyledi.
2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağının bugün 30 bin 239 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, otoyol uzunluğunun da bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkarıldığını kaydetti. Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarındaki çalışmaların sürdüğünü aktardı.
TÜRKİYE, YÜKSEK HIZLI TRENDE DÜNYADA 8'İNCİ SIRADA
Demiryolu yatırımlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu ağının 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye çıkarıldığını, sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğini ifade etti.
Uraloğlu, "Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumundayız" dedi.
Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmasının planlandığını açıklayan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin de Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.
Basra Körfezi'ndeki Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak Irak üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya uzanacak yeni bir lojistik omurga oluşturulduğunu söyleyen Uraloğlu, projenin Türkiye ayağındaki önemli yatırımlardan İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin ihalesini 14 Ekim'de gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.
TÜRKSAT 7A VE 5G AÇIKLAMASI
Türkiye'nin hava ulaşımındaki kapasitesinin artırıldığını belirten Uraloğlu, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak" hedefiyle geniş bir uçuş ağı oluşturulduğunu söyledi.
Yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın hizmete alındığını hatırlatan Uraloğlu, Türkiye'nin uydu ihracatçısı ülkeler arasına yükseldiğini ifade etti. TÜRKSAT 7A için çalışmaların başladığını açıklayan Uraloğlu, Türkiye'nin 5G teknolojisiyle yüksek hızlı iletişim dönemine geçtiğini de kaydetti.
FON TARTIŞMASI: "KİMSENİN SUÇLUYU KORUYACAĞIMIZA DAİR BİR BEKLENTİSİ OLMASIN"
Konuşmasının son bölümünde gündemdeki fon tartışmasına değinen Uraloğlu, konuya ilişkin Bakanlar Kurulu'nda yaklaşık üç saat süren değerlendirme yapıldığını, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tarafların katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.
Fonlarla ilgili bir yol haritası üzerinde çalışıldığını belirten Uraloğlu, "Kimsenin suçluyu koruyacağımıza dair bir beklentisi olmasın" ifadelerini kullandı.
Sürecin bir tarafında gerçek mağdurların korunacağını, diğer tarafta ise 86 milyon vatandaşın kaynaklarının söz konusu alana aktarılmayacağını dile getiren Uraloğlu, kamu kaynaklarının korunması konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Usulsüzlük tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.
Fon sürecine ilişkin değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan komisyon tarafından sürdürüleceğini aktaran Uraloğlu, kamuoyunun süreç hakkında bilgilendirilmeye devam edileceğini kaydetti.
Uraloğlu, fon meselesinin ekonomiyi genel anlamda sarsacak bir boyutta olmadığını da sözlerine ekledi.