İstanbul’u Avrupa’ya bağlayacak YHT açılıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi

"Terörsüz Türkiye" hedefinin somut bir gelişmeye dönüştüğünü ifade eden Uraloğlu, terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Terörsüz bir Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomi, daha refah dolu bir toplum ve daha güvenli bir gelecek anlamına geldiğini belirten Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye'nin yolu bizim yolumuzdur" dedi.

"KAYNAKLARIMIZ TERÖRE DEĞİL MİLLETİN REFAHINA HARCANACAK"

Terörsüz Türkiye hedefinin ekonomik boyutuna dikkat çeken Uraloğlu, güvenlik ortamının güçlenmesinin kaynakların kalkınma ve refah alanlarına yönlendirilmesine imkan sağlayacağını ifade etti.

Ulaştırma ve altyapı yatırımlarının ticaret, üretim ve istihdam açısından önemine değinen Uraloğlu, Türkiye'nin son 24 yılda ulaşım ve haberleşme altyapısına 355 milyar dolar yatırım yaptığını söyledi.

2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağının bugün 30 bin 239 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, otoyol uzunluğunun da bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkarıldığını kaydetti. Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarındaki çalışmaların sürdüğünü aktardı.