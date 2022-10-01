İstanbul’un beklediği metro hizmete giriyor: Başkan Erdoğan açılışını yapacak

İstanbul trafiğini rahatlatacak ve vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlayacak metro için nefesler tutuldu.
İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı'nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.
Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika olacak.
GERİ SAYIM BAŞLIYOR
Türkiye'nin 3., Avrupa'nın 8. en yoğun havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na raylı sistem bağlantısı sağlayarak bu alana ulaşımda kolaylık sağlanacak.
İstanbul'da an itibariyle Gayrettepe-Kağıthane-Eyüpsultan-İstanbul Havalimanı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı Metro Hattı ile açılışı pazar günü yapılacak olan Pendik- Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın da dâhil olduğu, 103,3 km'lik 7 hatta çalışmalar devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu hattın açılışının ardından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kısmını milletin hizmetine sunacaklarını, İstanbul'un havalimanlarını metro ile buluşturacaklarını söyledi.