İstanbul’un beklediği metro hizmete giriyor: Başkan Erdoğan açılışını yapacak

İstanbul'da an itibariyle Gayrettepe-Kağıthane-Eyüpsultan-İstanbul Havalimanı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı Metro Hattı ile açılışı pazar günü yapılacak olan Pendik- Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın da dâhil olduğu, 103,3 km'lik 7 hatta çalışmalar devam ediyor.