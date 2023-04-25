İstanbul’un depreme hazırlığı milli güvenlik meselesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu "Sebep-Sonuç" programına konuk oldu. İstanbul'un en önemli sorununun deprem, ikinci büyük sorunu ise ulaşım olduğunu söyleyen Kurum, şöyle konuştu: "Ülke ekonomisinin gelirinin yüzde 50'si olduğunu düşündüğünüzde İstanbul'daki deprem dönüşümü bizim geleceğimiz adına en önemli problem. Kentin depreme hazır hale gelmesi milli güvenlik meselesi. 11 ilde deprem oldu, ilk andan itibaren vatandaşımızın yanındaydık.O mücadeleyi vermeniz için büyük ve güçlü ülke olmanız lazım. 695 bini İstanbul'da olmak üzere 3.3 milyon konutu dönüştürdük. 81 ilde kentsel dönüşüm çalışmasını yapıyoruz. Birinci önceliğimiz deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak. İkinci önceliğimiz İstanbul'u Marmara Depremi'ne hazırlamak. Depremin hissedildiği illerde 113 bin konutun sözleşmesini yaptık. Amacımız 319 bin konutu 1 yılda teslim etmek. Milletimize ne söz verdiysek tuttuk, bundan sonra da tutacağız." Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "Yarısı Bizden" adlı kentsel dönüşüm kampanyasının detaylarını aktaran Kurum, "5 bin 250 TL değerindeki kira desteği yetmezse, gerekirse ilave destek veririz" dedi.