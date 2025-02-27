İşte 2025’e damgasını vuracak 10 girişim: Yatırımcılar büyük fırsatlar yakalayabilir!

2025, teknolojinin ve sürdürülebilir inovasyonların yılı olacak. Yatırımcılar ve girişimciler, bu alanlara odaklanarak büyük fırsatlar yakalayabilir. Türkiye'de de bu trendler doğrultusunda yeni nesil girişimlerin yükselişi bekleniyor...