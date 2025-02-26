İşte 2025’te yararlanabileceğiniz 7 destek

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini kolaylaştırmak, rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek amacıyla devlet destekleri 2025 yılında güncelleniyor. KOSGEB ve diğer kamu kurumları tarafından sağlanan bu teşvikler, girişimcilikten ihracata kadar geniş bir yelpazede işletmelere katkı sunuyor. İşte bu yıl KOBİ'lerin yararlanabileceği 7 önemli destek:

1 KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

Kendi işini kurmak isteyen girişimciler için KOSGEB, kuruluş ve işletme giderlerini kapsayan destekler sunuyor. Kadın, genç, engelli, gazi ve şehit yakını girişimciler için ek teşvikler devreye giriyor.

2 KOSGEB KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Büyüme ve ölçek genişletme hedefi olan işletmeler için sunulan bu destek, makine-teçhizat, personel ve hizmet alımlarını finanse ediyor. İşletmeler, üretimden pazarlamaya kadar birçok alanda teşviklerden faydalanabiliyor.

3 KOSGEB KÜRESEL REKABETÇİLİK DESTEK PROGRAMI

Bu program, ihracat süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Uluslararası sertifikasyon, fuar katılımı ve yurt dışı tanıtım giderleri gibi alanlarda finansal destek sağlanıyor.

4 İSTİHDAMA DESTEK

Emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'ler, istihdamı korudukları takdirde SGK prim desteğinden faydalanabiliyor. Tekstil, mobilya, deri ve giyim gibi sektörlerde işletmeler, çalışan başına aylık teşvik alarak iş gücünü koruma şansı yakalıyor.

5 YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEKLERİ

Sürdürülebilir üretime geçiş yapmak isteyen işletmelere yönelik yeşil dönüşüm destekleri, karbon ayak izini azaltan yatırımları teşvik ediyor.

6 İHRACAT DESTEKLERİ

İhracata yönelen KOBİ'ler, yurtdışı pazar araştırması, e-ihracat altyapısı ve uluslararası kalite belgeleri gibi konularda maliyet desteği alabiliyor.

7 AR-GE VE İNOVASYON DESTEKLERİ

Teknoloji odaklı projeler geliştiren KOBİ'ler, TÜBİTAK ve KOSGEB'in sağladığı Ar-Ge teşviklerinden yararlanabiliyor. Yenilikçi ürün geliştirme, patent başvuruları ve prototip üretimi gibi süreçlerde işletmelere finansal destek sağlanıyor.