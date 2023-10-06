İşte AYM’nin ek MTV’nin iptal isteminin reddedilmesine ilişkin gerekçesi

Anayasa Mahkemesi (AYM), depremlerde oluşan ekonomik kayıpların telafisi amacıyla Temmuz ayında uygulamaya konulan ek motorlu taşıtlar vergisi alınmasına yönelik yasanın iptali istemiyle yapılan başvurunun reddedilmesine karar vermişti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Yüksek Mahkeme'nin ret kararının gerekçesi yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, deprem nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların hangi vergilendirme araçlarıyla giderileceğinin takdirinin yasama organına ait olduğunu, ek MTV alınması yolunda düzenleme yapılmasının gereklilik kriterini karşıladığını bildirdi.



Yüksek Mahkeme, ek MTV'nin 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yol açtığı olumsuz etkilerin giderilmesi için ihdas edildiğine dikkat çekerek, ek MTV'nin bir defalığına ödenmesinin depremlerin etkilerinin azaltılması için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanmasına katkı sağlayacağı gözetildiğinde iptali istenen kuralın anılan meşru amaca ulaşma bakımından elverişli olduğu değerlendirmesinde bulundu.



Anayasa Mahkemesi, kararda şu ifadelere yer verdi:



"Ek motorlu taşıtlar vergisi geçici nitelikli ve bir defalığa mahsus alınan bir vergidir. Bu itibarla sahip olunan aracın değeri ile araç sahiplerinin ödeme güçleri ve kişisel durumlarının da dikkate alındığı gözetildiğinde tutarı itibariyle yüksek olduğu söylenemeyecek ek motorlu vergisinin araç sahiplerine aşırı bir külfet yüklemediği, yaşanan depremler nedeniyle oluşan maddi kayıpların büyüklüğü karşısında bu kayıpların giderilmesi neticesinde elde edilecek fayda ile araç sahiplerinin katlanacağı külfet arasında makul olmayan bir dengesizliğin bulunmadığı ve bu nedenlerle sınırlamanın orantılı olduğu değerlendirilmektedir."



Yüksek Mahkeme, açıklanan bu nedenlerle kuralın mali güce göre vergilendirme, vergi yükünün adaletli dağılımı ve eşitlilik ilkeleri ile çelişmediği sonucuna varıldığını bildirdi.



Anayasa Mahkemesi, depremin olumsuz etkilerinin giderilmesi için yerine getirilecek görevlerin ve gelir kaynaklarının merkezî idare ile mahalli idareler arasında dağıtımı konusunda kanun koyucunun takdir yetkisinin bulunduğunu, ek motorlu taşıtlar vergisinin istisnai bir kamu geliri olduğu gözetildiğinde kuralın idarenin bütünlüğü ilkesi ile mahallî idarelerin mali özerkliği ilkesini zedelediğinin söylenemeyeceğini belirtti.