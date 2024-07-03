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Giriş Tarihi: 3.7.2024 11:17

İşte en çok tercih edilen araba markaları!

Yılın ocak-haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında en fazla satışı Fiat, Renault, Ford, Volkswagen ve Chery markaları yaptı. Lüks otomobil grubunda 1127 DS, 511 Porsche, 312 Lexus, 131 Maserati, 37 Jaguar, 19 Bentley, 12 Ferrari, 10 Lamborghini, 8 Aston Martin ve 7 adet Alpine satıldı.

AA
İşte en çok tercih edilen araba markaları!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk 6 aylık bölümünde en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Ford olarak sıralandı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26'ya geriledi.

YERLİ ÜRETİM YAPAN MARKALAR İLK 3'TE

Ocak-haziran döneminde binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 71 bin 21 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Onu 65 bin 424 satışla Renault, 44 bin 962 ile de Ford takip etti.

Volkswagen 41 bin 907 satışla dördüncü, Chery 34 bin 501 ile beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA İLK 5 MARKA

Otomobil satışları özelinde ele alındığında yılın ilk yarısında en fazla satılan marka 56 bin 960 adetle Renault olurken, onu 43 bin 531 satışla Fiat, 34 bin 501 ile Chery izledi.

Volkswagen 30 bin 680 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 26 bin 440 adetle beşinci oldu.

LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI

55 markanın yer aldığı ODMD listesinde yılın ilk yarısında, Smart hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Lüks otomobil grubunda söz konusu dönemde 1127 DS, 511 Porsche, 312 Lexus, 131 Maserati, 37 Jaguar, 19 Bentley, 12 Ferrari, 10 Lamborghini, 8 Aston Martin ve 7 Alpine satıldı.

Togg'un teslimatları yılın ilk yarısında 13 bin 21 adet olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları hazirandaki atakla 3 bin 82 seviyesinde kaydedildi. Tesla markasına ait veriler, ODMD'ye resmi olarak bildirilmediği için kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirleniyor.

HAFİF TİCARİ SATIŞLARINDA İLK 5 MARKA

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise Ford ilk yarıda 29 bin 688 adetle listenin ilk sırasında yer alırken, onu 27 bin 490 ile Fiat, 11 bin 227 ile Volkswagen izledi.

Renault 8 bin 82 satışla dördüncü, Citroen 6 bin 553 adetle beşinci oldu.

Ocak-haziran döneminde markaların satış rakamları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2024
MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 440 440 0 0 0 0 440 440
ALPINE 0 7 7 0 0 0 0 7 7
ASTON MARTIN 0 8 8 0 0 0 0 8 8
AUDI 0 7.431 7.431 0 0 0 0 7.431 7.431
BENTLEY 0 19 19 0 0 0 0 19 19
BMW 0 9.155 9.155 0 0 0 0 9.155 9.155
BYD 0 1.426 1.426 0 0 0 0 1.426 1.426
CHERY 0 34.501 34.501 0 0 0 0 34.501 34.501
CITROEN 0 23.378 23.378 0 6.553 6.553 0 29.931 29.931
CUPRA 0 4.109 4.109 0 0 0 0 4.109 4.109
DACIA 0 19.700 19.700 0 0 0 0 19.700 19.700
DFSK 0 184 184 0 254 254 0 438 438
DS 0 1.127 1.127 0 0 0 0 1.127 1.127
FARIZON 0 0 0 0 3 3 0 3 3
FERRARI 0 12 12 0 0 0 0 12 12
FIAT 43.150 381 43.531 18.980 8.510 27.490 62.130 8.891 71.021
FORD 43 15.231 15.274 16.835 12.853 29.688 16.878 28.084 44.962
HONDA 0 13.547 13.547 0 0 0 0 13.547 13.547
HONGQI 0 9 9 0 0 0 0 9 9
HYUNDAI 18.968 7.472 26.440 0 3.331 3.331 18.968 10.803 29.771
ISUZU 0 0 0 601 639 1.240 601 639 1.240
IVECO 0 0 0 0 1.511 1.511 0 1.511 1.511
JAGUAR 0 37 37 0 0 0 0 37 37
JEEP 0 1.683 1.683 0 0 0 0 1.683 1.683
KARSAN 0 0 0 121 0 121 121 0 121
KG MOBILITY – SSANGYONG 0 4.702 4.702 0 1.599 1.599 0 6.301 6.301
KIA 0 6.729 6.729 0 3.392 3.392 0 10.121 10.121
LAMBORGHINI 0 10 10 0 0 0 0 10 10
LAND ROVER 0 1.328 1.328 0 1 1 0 1.329 1.329
LEAPMOTOR 0 120 120 0 0 0 0 120 120
LEXUS 0 312 312 0 0 0 0 312 312
MASERATI 0 131 131 0 0 0 0 131 131
MAXUS 0 0 0 0 195 195 0 195 195
MERCEDES-BENZ 0 12.671 12.671 0 4.388 4.388 0 17.059 17.059
MG 0 11.074 11.074 0 0 0 0 11.074 11.074
MINI 0 1.096 1.096 0 0 0 0 1.096 1.096
MITSUBISHI 0 39 39 0 0 0 0 39 39
NETA 0 53 53 0 0 0 0 53 53
NISSAN 0 10.356 10.356 0 0 0 0 10.356 10.356
OPEL 0 21.195 21.195 0 5.533 5.533 0 26.728 26.728
PEUGEOT 0 25.900 25.900 0 6.473 6.473 0 32.373 32.373
PORSCHE 0 511 511 0 0 0 0 511 511
RENAULT 46.292 10.668 56.960 0 8.082 8.082 46.292 18.750 65.042
SEAT 0 5.052 5.052 0 0 0 0 5.052 5.052
SERES 0 1 1 0 0 0 0 1 1
SKODA 0 20.219 20.219 0 0 0 0 20.219 20.219
SKYWELL 0 200 200 0 0 0 0 200 200
SMART 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBARU 0 181 181 0 0 0 0 181 181
SUZUKI 0 4.185 4.185 0 0 0 0 4.185 4.185
TESLA 0 3.082 3.082 0 0 0 0 3.082 3.082
TOGG 13.021 0 13.021 0 0 0 13.021 0 13.021
TOYOTA 19.580 4.805 24.385 0 3.945 3.945 19.580 8.750 28.330
VOLKSWAGEN 0 30.680 30.680 0 11.227 11.227 0 41.907 41.907
VOLVO 0 6.744 6.744 0 0 0 0 6.744 6.744
TOPLAM: 141.054 321.901 462.955 36.537 78.489 115.026 177.591 400.390 577.981

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İşte en çok tercih edilen araba markaları!
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