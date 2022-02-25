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Haberler Ekonomi Haberleri İşte Yap-İşlet-Devret modeli gerçeği! Türkiye 2002'den 2022'ye ulaşımda çağ atladı
Giriş Tarihi: 25.2.2022 13:55 Son Güncelleme: 25.2.2022 14:21

İşte Yap-İşlet-Devret modeli gerçeği! Türkiye 2002'den 2022'ye ulaşımda çağ atladı

İşte Yap-İşlet-Devret modeli gerçeği! Türkiye 2002’den 2022’ye ulaşımda çağ atladı

Türkiye'de muhalefet başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Yap-İşlet-Devret modeli ile ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıyor. Öte yandan 2002'den itibaren AK Parti iktidarı sürecinde hem ücretsiz yol ağı genşletildi hem de paralı yol ağı büyüdü. Sadece 1.171 km olan otoyol uzunluğu ise 3.532 km'ye çıktı. Türkiye'nin ulaşımda çağ atladığı dönem grafiklere böyle yansıdı.

Yap-İşlet-Devret modelinin de devreye alınması ve ulaşım noktasında kritik hamlelerin devreye sokulmasıyla Türkiye ulaşımda çağ atladı. Zaman zaman muhalefet başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmaz üzere Yap- İşlet- Devret modeli üzerinden eleştirilerde bulunuyor. Peki bu eleştirler gerçeği ne kadar yansıtıyor? İşte cevabı!

YOLLAR UZADIKÇA UZADI

2002'de 6.101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu bugün 28.550 kilometreye ulaştı. 2002'de 1.1715 kilometre olan otoyol uzunluğu ise bugün 3.532 kilometre.

TÜRKİYE DEMİR AĞLARLA ÖRÜLDÜ

Peki demiryolu ulaşımında 2002 yılından bugüne neler yapıldı?

İşte demiryolu tablosu!

HAVA ULAŞIMINDA ÇAĞ ATLADIK

2002 yılından bugüne havayollarında hangi adımlar atıldı?

Denizcilik, İletişim ve uzay alanında neler değişti?

YAP-İŞLET-DEVRET GERÇEĞİ!

Peki tartışılan ve gündem olan "Yap İşlet Devret" modeli nedir?

Yap İşlet Devret Modeli ile yapılan projeler nelerdir?

İşte gerçekler!

Kritik detaylar grafiklere de böyle yansıdı.

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İşte Yap-İşlet-Devret modeli gerçeği! Türkiye 2002'den 2022'ye ulaşımda çağ atladı
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