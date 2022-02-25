İşte Yap-İşlet-Devret modeli gerçeği! Türkiye 2002’den 2022’ye ulaşımda çağ atladı

Yap-İşlet-Devret modelinin de devreye alınması ve ulaşım noktasında kritik hamlelerin devreye sokulmasıyla Türkiye ulaşımda çağ atladı. Zaman zaman muhalefet başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmaz üzere Yap- İşlet- Devret modeli üzerinden eleştirilerde bulunuyor. Peki bu eleştirler gerçeği ne kadar yansıtıyor? İşte cevabı!

YOLLAR UZADIKÇA UZADI

2002'de 6.101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu bugün 28.550 kilometreye ulaştı. 2002'de 1.1715 kilometre olan otoyol uzunluğu ise bugün 3.532 kilometre.

TÜRKİYE DEMİR AĞLARLA ÖRÜLDÜ

Peki demiryolu ulaşımında 2002 yılından bugüne neler yapıldı?

İşte demiryolu tablosu!

HAVA ULAŞIMINDA ÇAĞ ATLADIK

2002 yılından bugüne havayollarında hangi adımlar atıldı?