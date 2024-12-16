İstenirse Suriye’ye elektrik veririz

Elektrik toptan ticareti, üretimi, uluslararası elektrik ticareti alanlarında lisans alan ilk Türk şirketi Karadeniz Holding, kurulu gücünü 10 bin megavata çıkarmayı planlıyor. Gazetecilerle sohbet toplantısı yapan Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, 40 powership'ten oluşan bir filoya sahip olduklarını belirterek, "Bu alanda dünya lideriyiz. Yüzer santrallerimizin kurulu gücü 7 bin megavattan fazla" dedi. Suriye'nin elektriği için istenirse devreye girebileceklerini söyleyen Yılmaz, "Gazze, Ukrayna ve Suriye'de masaya oturmaya hazırız" mesajını verdi.Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Gambiya, Gana, Sierra Leone, Gine Bissau, Senegal, Fildişi Sahili, Mozambik, Sudan ve Yeni Kaledonya gibi birçok ülkenin elektrik ihtiyacını karşıladıklarını anlatan Yılmaz, "Senegal'de sıvı yakıttan doğalgaza (LNG) geçeceğiz. Fildişi Sahili'nde 100 MW güç var. 400 MW daha talep var. Ayrıca Liberya'da şu anda bir çalışmamız var, 250 mw güç kurmayı planlıyoruz" diye konuştu. Amerika Kıtası'nda da büyümeyi hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, Güney Amerika'da Brezilya, Ekvador, Guyana, Dominik Cumhuriyeti'de faaliyet gösteridiklerini belirtti.Yılmaz, 4 LNG gemisi inşa ettiklerini, 6 tanesinin de yapım aşamasında olduğunu belirterek, "Birkaç yıl içinde LNG piyasasını domine etme şansına sahibiz" diye konuştu. Yılmaz, gittikleri ülkelerde bir tani yetimhaneye de sponsor olduklarını anlatarak, "Yetimhanelerin yüzde 100'üne sponsor oluyoruz. Orada her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.