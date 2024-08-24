İstifa manipülasyonu için inceleme başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği ve borsanın çöktüğü iddiasıyla manipülasyon tuşuna basan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un kirli geçmişi ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda borsa uzmanı kesilen Enginyurt'un daha önce borsa manipülasyonu yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Bakan Şimşek, borsanın düşüşünden kendisinin sorumlu tutulduğunu ifade ederek, uydurma hikâyelerle ekonomi ve piyasaların etkilenmesine izin veremeyeceklerini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz. Uydurma hikâyelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.Öte yandan tartışmaların ardından bir kez daha paylaşım yapan Enginyurt ise, "Ben Şimşek'in istifasını saat 20.09 da yazdım. Borsayı nasıl ben düşürdüm? Mehmet Şimşek istifa etmelidir. Sözümdeyim" açıklamasını yaptı. Ancak, Enginyurt'un attığında VİOP akşam seansı sürüyordu. VİOP akşam seansının sürdüğü dakikalarda atılan bu paylaşımla -3'lere kadar geldi. Ta ki Bakan Şimşek'in açıklamalarına kadar. Bu açıklamalarla birlikte akşam seansı sert alıcılı bir şekilde pozitif kapanış gerçekleştirdi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır" dendi. SABAHSOSYAL medya kullanıcıları, Enginyurt'un en ağır cezayla yargılanıp ceza almasını söylerken piyasaları manipüle etmenin cezasız kalmamasını dile getirdi. İşte o kullanıcılardan bazıları;Kadir Türok Özdamar: Cemal Enginyurt manipülasyondan yargılanmalıdır.Mehmet Mescioğlu: Bakan Şimşek, iki günde bir yalanlama yazmaktan işini yapamıyor. Cemal Enginyurt, yaptığı manipülasyon emsal olacak şekilde cezalandırılmalı. Dokunulmazlığı da kaldırılmalı.Mehmet Kurt: Cemal Enginyurt adında bir milletvekili manipülasyon yaptı. Paraları hiç etti.Ali Acer: SPK'nın bu adama en ağır para cezasını kesmesi gerekir. Her önüne gelenin bu kadar rahat piyasayı manipüle edememesi gerekiyor.Borsaderya: Ülke batsa zil takıp oynayacaklardan biri de Cemal Enginyurt... Adam 7-24 felaket tellalığı yapıyor. Bu zihniyet vekil maaşı alıyor üstelik. Yazıklar olsun.Yakup Ekenoğlu: Bedel ödeyeceksin Cemo. "Mehmet Şimşek istifa etti. Pazartesi ülke yangın yeri" diyeceksin ve bedel ödemeyeceksin... Ben şikâyet dilekçemi verdim.