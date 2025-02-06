İstihdam 6 Şubat öncesini geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Caddesi'nde basın toplantısı düzenledi. Bölgenin hükümetlerinin öncelikli gündem maddesi olmaya devam ettiğini söyleyen Işıkhan, "Depremden en çok etkilenen 11 ilde toplam işçi sigortalı sayısı deprem öncesiyle karşılaştırdığımızda çok sevindirici gelişmelerin olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. 2022 yılı Aralık ayında 1 milyon 888 bin 625 sigortalı işçi bulunurken deprem bölgesinde, 2024 yılı Kasım verilerine göre 1 milyon 936 bin 412'ye yükselmiştir" diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi amacıyla 2025 yılı için yaklaşık 3 milyar lira ödenek tahsis ettiklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise konuşmasında, "Depremden etkilenen illerimizin içme ve tarımsal sulama altyapılarına 2 yılda 20 milyar lira yatırım yaptık. 46 milyar lira daha yatırımı en geç 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Üreticilerimizin su kullanım ücretlerini yüzde 50 destekleyerek 1 milyar lira hibe ödemesi yaptık" diye konuştu.