İSTİHDAMDA İNŞAAT VE HİZMET SEKTÖRLERİ ÖNE ÇIKTI

Üçüncü çeyrekte istihdam endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre sanayi sektöründe yüzde 1,2 azaldı. Buna karşılık inşaat sektöründe yüzde 3,1, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 3,1 artış kaydedildi.

İstihdam endeksi bir önceki çeyreğe göre de yüzde 0,5 yükseldi. Çeyreklik bazda sanayide yüzde 0,1, inşaatta yüzde 0,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 artış gerçekleşti.