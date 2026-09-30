SON DAKİKA! İstihdam arttı, işsizlik geriledi! Tüik açıkladı, işte ağustos işgücü rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 İşgücü İstatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,8 oldu. İşsiz sayısı 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine gerilerken, istihdam edilenlerin sayısı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine yükseldi.

İSTİHDAM 32,5 MİLYONA YÜKSELDİ

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda yüzde 10,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı ağustosta bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine çıktı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,5

İşgücü, ağustosta bir önceki aya göre 29 bin kişi artarak 35 milyon 247 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise değişmeyerek yüzde 52,5 seviyesinde kaldı.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35,0 olarak gerçekleşti.

İşgücüne dahil olmayanların sayısı ise 31 milyon 857 bin kişi oldu.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 13'E GERİLEDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 13,0 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAAT OLDU

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ağustosta bir önceki aya göre 0,5 saat artarak 42,5 saate yükseldi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi bu şekilde gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31'E ÇIKTI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 31,0 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edilirken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı da yüzde 20,2 oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör