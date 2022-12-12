İstihdamda rekor: 31.2 milyon

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı yeni ekonomi modeli ile kesintisiz büyüme sürecini 9 çeyreğe çıkaran Türkiye istihdam oranını tarihi zirveye taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre işsizlik oranı, ekim ayında, 2021'in aynı dönemine göre 1 puan düşerek yüzde 10.2'ye geriledi. İşsizlik eylül ayına göre ise 0.1 puan arttı.Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı ekimde aylık bazda 229 bin kişi artarak 31 milyon 200 bin kişi ile tarihi zirveye çıktı. İstihdam oranı da 0.3 puanlık artışla yüzde 48'le tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.İstihdam edilenlerin sayısı ekim sonu itibarıyla son 1 yılda 1 milyon 677 bin kişi arttı. Bu dönemde işsiz sayısı ise 234 bin kişi azaldı. Pandeminin etkisini en fazla hissettirdiği dönem olan Nisan 2020'den bu yana bakıldığında ise, istihdam edilenlerin sayısında 5 milyon 869 bin kişi artış oldu.Bu dönemde işsiz sayısı ise 403 bin kişi azaldı.Cariişlemler hesabı ekimde, piyasa beklentisi olan 2.5 milyar doların çok altında kalarak 359 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece aylık bazda son 1 yılın en düşük cari açığı verildi. Son 12 aylık cari işlemler açığı da 43 milyar 454 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ekimde 8.6 milyar dolar, ocak-ekim döneminde 43 milyar dolar fazla verdi. Resmi rezervler ekimde net 5 milyar dolar arttı.