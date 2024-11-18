İstihdamda rekor kırıldı

Para politikasını, enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda normalleştirirken, büyüme ve istihdam performansını korumayı başaran Türkiye ekonomisi, işsizliği tarihi düşük seviyede tutmayı sürdürüyor. İşsizlik üçüncü çeyrekte, ikinci çeyreğe göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.7'ye indi. İşsizlik oranı çeyreklik bazda 2013'ün birinci çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsiz sayısı 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bine gerilerken, istihdam edilenlerin sayısı ise 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bine çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı çeyreksel bazda tarihin en yüksek seviyesine çıktı.İşgücüne katılım oranı yüzde 54.3 ile, istihdam oranı ise yüzde 49.6 ile çeyrek bazda tarihin en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekonomi politikalarımız istihdam oluşturmayı güçlü bir şekilde sürdürüyor. İşgücüne katılım ve istihdam oranında çeyreklik bazda tarihi zirveye, işsizlik oranında ise son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştık. İstihdam olanaklarını artıracak, işsizliği azaltacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerin ve kadınların işgücü piyasasına katılımını destekleyecek adımlarımızı kararlılıkla uygulayacağız" dedi.