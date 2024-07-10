İstihdamda üç rekor

Para politikasındaki normalleşmeye karşılık büyüme performansını koruyan Türkiye ekonomisi, istihdamda rekor kırmaya devam ediyor. İlk çeyrekteki yüzde 5.7'lik büyümenin ardından, yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler, özellikle istihdamda tarihi zirvelere işaret etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, işsizlik oranı 12 yılın en düşük seviyesine gerilerken, istihdam sayısı, istihdam oranı ve işgücüne katılımda rekor oranlara ulaşıldı. İşsiz sayısı ise 2015'in ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.İşsizlik oranı mayısta, nisana göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 ile Ağustos 2012'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsiz sayısı, mayısta 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi ile 9 yılın dibine indi. İşsiz sayısı son 1 yılda 314 bin kişi azalırken, bu dönemde işsizlik oranı 1.1 puan geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 15 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta aylık bazda 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin ile tarihi zirveye çıktı. İstihdamda son 1 yıldaki artış 1 milyon 267 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 50 ile, işgücüne katılım oranı ise 0.3 puan artışla yüzde 54.5 ile tarihi zirveye çıktı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72.4, kadınlarda yüzde 37.1 olarak belirlendi.Sanayi üretimi de iki ayın ardından yeniden aylık bazda büyüme gösterdi. Mayısta sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.7 arttı. Nisanda yüzde 0.7 olan yıllık daralma ise mayısta 0.1'e geriledi. Mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi nisana göre yüzde 3.9 azaldı, imalat sanayi endeksi yüzde 2.1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi endeksi yüzde 1 arttı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mayıs ayında istihdam edilen kişi sayısının bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak, 32 milyon 920 bin kişi ile tarihi zirvesini yenilediğini açıkladı. Işıkhan, "12'nci Kalkınma Planı ve OVP (Orta Vadeli Program) hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme için attığımız kararlı adımların neticesinde, işsizlik verilerinde de beklediğimiz sonuçları alıyoruz. İşsiz sayısının 27 bin kişi azalması ile işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan, bir önceki yıla göre 1.1 puan geriledi" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecinde uygulanan istihdam dostu politikalar sayesinde ekonominin istihdam üretmeye devam ettiğine işaret etti. Yılmaz, "İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gençlerin ve kadınların üretimde daha fazla rol üstlenmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede uyguladığımız politikalar sayesinde gençlerde işsizlik geçen yılın aynı ayına göre 1.3 puan azalarak yüzde 15, kadınlarda ise aynı oran 2 puan azalarak yüzde 11 olarak gerçekleşti. Dezenflasyon döneminde ilerlerken, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan, girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen kalkınma odaklı politikalarımızla istihdamı artırmaya devam edeceğiz" dedi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçmiş dönemlerde yüzde 25'lere kadar yükselen genç işsizliğin yüzde 15'e indiğine dikkat çekerek, "İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş eğilimi, ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlayarak istihdam göstergelerini destekliyor. İhracatı artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar yanında, yerli üreticileri haksız ve kural dışı rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarımızla üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat öncelikleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam edeceğiz" dedi.