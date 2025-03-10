İstihdamın yeni patronu yeşil yaka

İklim krizi, sıfır atık, karbon ayak izi azaltma hedefleri ve tarımda teknolojik dönüşümle birlikte yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tarım ve çevre teknolojileri gibi alanlara yatırımlar hızla arttı. Son 3 yılda Türkiye'de yeşil ekonomiye yatırımlar 150 kat artarak 8 milyar doları aştı. Küresel ölçekte ise yeşil ekonomi ve enerji dönüşümüne ayrılan fonlar 2 trilyon doları geçti. Yeşil ekonomi, artık yalnızca bir sürdürülebilirlik konusu olmaktan çıktı ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen istihdam alanlarından biri haline geldi. Bu sektörde çalışanlar artık iş dünyasının en çok kazananları arasında. Beş yıl içinde yeşil yaka çalışanlarının sayısının Türkiye'de 1 milyonu aşması bekleniyor.

İSTİHDAM ARAYIŞININ % 40'I

Türkiye'nin önde gelen enerji ve sanayi şirketleri, yeşil yakaya olan talebin hızla arttığını ve eleman bulmakta zorlandıklarını belirtiyor. Ünlü holdingler bir biri ardına, "Açık pozisyonlarımızın yüzde 40'ı yenilenebilir enerji ya da yeşil ekonomi yatırımlarıyla ilgili. Yetişmiş eleman yok denecek kadar az, bu yüzden çalışanlara piyasa ortalamasının çok üzerinde maaşlar teklif ediyoruz" şeklinde açıklamalar yapıyor.

ORTALAMA 150.000 TL

Elektrikli araç sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin CEO'su ise bu alandaki büyümeyi şöyle yorumluyor: "Şirketimizde bir elektrikli araç teknisyeni 90 bin TL maaş alıyor. Beş yıl önce böyle bir pozisyonun varlığı bile tartışmalıydı, ama şimdi en çok ihtiyaç duyduğumuz alanlardan biri oldu." Rüzgâr enerjisi yatırımları yapan bir firma yetkilisi de nitelikli çalışan eksikliğine dikkat çekti ve ekledi: "Türkiye'de rüzgâr türbini bakım uzmanı bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Maaşlar hızla yükseliyor ve yetişmiş elemanları tutmak için büyük çaba harcıyoruz. Ortalama maaş skalası 150 bine dayandı."





YATIRIMLAR İKİYE KATLANDI

Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımları 2023'te yüzde 85 arttı ve 10 GW'lık yeni kapasite devreye alındı.

Elektrikli araç şarj istasyonu sayısı son bir yılda yüzde 400 artışla 10.000'i geçti.

Sürdürülebilir tarım teknolojileri için özel teşvik paketleri açıklandı, bu alanda istihdam edilen kişi sayısı yüzde 70 arttı.

Avrupa Birliği'nin 2030 Yeşil Mutabakatı kapsamında Türk şirketleri için yıllık 50 milyar dolarlık yeşil ihracat fırsatı doğdu.

ÜNİVERSİTELER VE MESLEK OKULLARI HAREKETE GEÇTİ

Bu alanlardaki uzman açığı, eğitim sistemini de dönüştürmeye başladı. Üniversiteler yenilenebilir enerji mühendisliği, çevre teknolojileri, karbon yönetimi gibi bölümler açarak gençleri bu mesleklere yönlendiriyor.

İTÜ ve ODTÜ gibi üniversiteler, 2024'te "Yeşil Teknolojiler" bölümlerini açmaya başladı. Meslek liselerinde "yenilenebilir enerji teknisyenliği" eğitimi verilmeye başlandı.

Online eğitim platformlarında "yeşil ekonomi" ve "karbon muhasebesi" gibi konulara talep yüzde 300 arttı.