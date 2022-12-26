İşverene 10 milyar TL asgari ücret desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, asgari ücrete, emekçiler ve işverenlerin penceresinden büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ve ortak bir dengeyi gözetmeye çalıştıklarını söyledi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'nde konuşan Varank, "Önümüzdeki aylarda enflasyon, hızla bir düşüş eğilimine girecek. Dışsal yeni şoklarla karşılaşmadığımız takdirde, enflasyonda beklentilerin de aşağı yönlü olmasını öngörüyoruz. Dolayısıyla asgari ücrette yapmış olduğumuz yüksek oranlı zam, enflasyondaki düşüşün de eşlik etmesiyle, vatandaşlarımızın alım gücünü çok daha fazla iyileştirecek. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi, beklenmedik bir tabloyla karşılaşılması durumunda, Hükümetimiz asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da asla çekinmeyecektir" diye konuştu. Varank, bu süreçte, işverenlerin yüklerini hafifletecek tedbirleri almaya devam edeceklerini aktararak, "Bakınız bu sene özel sektöre 5.7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunduk. 2023 yılında ise bu destek 10 milyar lirayı geçecek. Bu da olaylara tek yönlü bakmadığımızın en güzel göstergesi" ifadelerini kullandı.