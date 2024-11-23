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Giriş Tarihi: 23.11.2024 11:56 Son Güncelleme: 23.11.2024 11:56

İşverenler İŞKUR ile 2 ayda 50 bin işçiye ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yenilikçi uygulamalarla iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayarak Aday Havuz Sistemi sayesinde işverenler ile İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların buluşturulduğunu bildirdi.

AA
İşverenler İŞKUR ile 2 ayda 50 bin işçiye ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 23 Eylül'den bugüne kadar 34 bin 736 sorgulamanın yapıldığı sistemde, bunun sonucunda işverenler tarafından 50 bine yakın iş arayan vatandaşa ulaşıldığını kaydetti.

Bakan Işıkhan, "Yenilikçi uygulamalarla iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Işıkhan'ın paylaştığı grafikte, Aday Havuz Sistemi'nde en çok aranan meslekler, "makine mühendisi, büro memuru, ambar/depo görevlisi, sekreter, güvenlik görevlisi, muhasebeci ve kasiyer" olarak sıralanıyor.

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İşverenler İŞKUR ile 2 ayda 50 bin işçiye ulaştı
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