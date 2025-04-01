İşyerlerinde 12 bin denetim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen yıl yapılan denetimlerde 12 bini aşkın işyerinde2 milyon çalışana ulaştıklarını duyurdu. Sosyalmedya hesabından konuya dair bir mesaj paylaşanIşıkhan, 1.8 milyar lira işçi ile 710 milyon lira kamualacağının ödenmesini sağladıklarını açıkladı.Bakan Işıkhan, şu bilgileri verdi: "İş yerlerindeteftiş ve denetim görevlerimizi hassasiyetle yürütüyoruz.Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından2024 yılında 900 iş müfettişiyle teftiş faaliyetlerimizigerçekleştirdik. 12 binden fazla iş yerinde 2 milyonçalışana ulaştık. 1.8 milyar lira işçi alacağının ve710 milyon lira kamu alacağının ödenmesinisağladık. Mevzuata aykırılıklarıgidermeyen iş yerlerine 920 milyonlira idari para cezası uyguladık. Çalışanlarayönelik hayati tehlike içerendurumları önlemek için179 iş yerinde işin durdurulmasıkararını verdik."