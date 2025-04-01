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Giriş Tarihi: 1.4.2025

İşyerlerinde 12 bin denetim

İşyerlerinde 12 bin denetim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen yıl yapılan denetimlerde 12 bini aşkın işyerinde 2 milyon çalışana ulaştıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuya dair bir mesaj paylaşan Işıkhan, 1.8 milyar lira işçi ile 710 milyon lira kamu alacağının ödenmesini sağladıklarını açıkladı. Bakan Işıkhan, şu bilgileri verdi: "İş yerlerinde teftiş ve denetim görevlerimizi hassasiyetle yürütüyoruz. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından 2024 yılında 900 iş müfettişiyle teftiş faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. 12 binden fazla iş yerinde 2 milyon çalışana ulaştık. 1.8 milyar lira işçi alacağının ve 710 milyon lira kamu alacağının ödenmesini sağladık. Mevzuata aykırılıkları gidermeyen iş yerlerine 920 milyon lira idari para cezası uyguladık. Çalışanlara yönelik hayati tehlike içeren durumları önlemek için 179 iş yerinde işin durdurulması kararını verdik."

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İşyerlerinde 12 bin denetim
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