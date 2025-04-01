İşyerlerinde 12 bin denetim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen yıl yapılan denetimlerde 12 bini aşkın işyerinde
2 milyon çalışana ulaştıklarını duyurdu. Sosyal
medya hesabından konuya dair bir mesaj paylaşan
Işıkhan, 1.8 milyar lira işçi ile 710 milyon lira kamu
alacağının ödenmesini sağladıklarını açıkladı.
Bakan Işıkhan, şu bilgileri verdi: "İş yerlerinde
teftiş ve denetim görevlerimizi hassasiyetle yürütüyoruz.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından
2024 yılında 900 iş müfettişiyle teftiş faaliyetlerimizi
gerçekleştirdik. 12 binden fazla iş yerinde 2 milyon
çalışana ulaştık. 1.8 milyar lira işçi alacağının ve
710 milyon lira kamu alacağının ödenmesini
sağladık. Mevzuata aykırılıkları
gidermeyen iş yerlerine 920 milyon
lira idari para cezası uyguladık. Çalışanlara
yönelik hayati tehlike içeren
durumları önlemek için
179 iş yerinde işin durdurulması
kararını verdik."