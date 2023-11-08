İtalya Ankara Büyükelçisi: Türkiye ile İtalya arasındaki ticari ilişkiler güçlenecek

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Yüzyılına Girerken İkili Ticari İlişkilerde Fırsatlar ve Riskler" etkinliğine İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini katıldı.

Etkinlikte konuşan Giorgio Marrapodi, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ortaklık ve ikili ilişkilerin nerede olduğunu görme ve bu ilişkilerin nereye doğru yöneldiğini anlamanın, son derece önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ile İtalya arasındaki ticari ilişkilerin önümüzdeki yıllarda güçlenmeye devam edeceğini belirten Marrapodi, şunları kaydetti:

"2021-2022 yıllarına baktığımız zaman 20 milyar dolarlık rekor bir rakama ulaştığımızı görüyoruz ve aynı zamanda Türkiye, Akdeniz Bölgesi'nde önemli bir ortak olarak karşımızda. Türkiye, AB sınırları içinde Almanya'dan sonra ikinci önemli ticari ortağımız. 2030 yılına gelindiğinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaşması hedeflendi. Bunlar; ticari aktivitelerin oluşturduğu hacimlerin, rakamların ötesinde ekonomik dayanışmanın ve işbirliğinin yansıması. Türk ve İtalyan girişimciler, şirketler arasında ciddi büyüme odaklı potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar, İtalya ve Türkiye arasındaki tarihte derin kök salmış ve hala devam eden köklü ticaretin bir sonucu."

Marrapodi, Türkiye'de faaliyet gösteren İtalyan şirketlerinin her zaman Türkiye pazarına çok büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek, İtalyan yatırımlarının 2020 yılında üst sınırlara ulaştığını bildirdi.

İki ülke ekonomisi arasında bağlantıların geliştiğini aktaran Marrapodi, "Türkiye'deki şirketler, İtalya'yı AB pazarına girmek için ayrıcalıklı bir giriş kapısı olarak görüyor. Bu, aynı zamanda İtalyan markalarının da Türkiye'deki mevcudiyetinin güçlenmesini sağlıyor." diye konuştu.

"KARŞILIKLI SERMAYE YATIRIMLARININ HIZLA ARTTIĞINI MEMNUNİYETLE GÖZLEMLEMEKTEYİZ"

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ise İtalya'daki özel sektörün "know how"ı ve KOBİ'lerin dinamizmi sayesinde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin katlanarak arttığını açıkladı.

Manzini, "Son zamanlarda Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkinin ikili ticaretin ötesine geçerek karşılıklı sermaye yatırımlarının hızla arttığını memnuniyetle gözlemlemekteyiz." dedi.

AB'nin kurucu üyeleri arasında yer alan İtalya'nın, Türkiye'nin AB sürecini destekleyen ülkelerin başında geldiğini aktaran Manzini, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası'nın, 1885 yılında dönemin İtalyan ve Türk iş adamlarınca her iki ülkenin ticari faaliyetlerine katkıda bulunmak için kurulduğunu hatırlattı.

Manzini, "Bugün dünyada İtalya dışında faaliyet gösteren, İtalya Ekonomik Bakanlığınca tanınan ve desteklenen 63 ülkede 86 İtalyan ticaret odası bulunuyor." dedi.