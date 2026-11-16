İtalya’nın makarnası Türkiye’den! Un ihracatında Türkiye dünya birincisi

Un ihracatında dünya lideri olan Türkiye, makarnada da kaliteli üretimiyle ön plana çıkarak makarnayla özdeşleşen ülkelere ihracata başladı. İtalya'nın kendi iç talebi için bazı dönemlerde Türkiye'de fason makarna üretimi yaptırdığını anlatan Çakmak, "İtalya'da makarna tüketimi çok fazla, talebe yetişemediklerinde Türkiye'den alıyorlar. ABD, Japonya ve Çin'e de çok makarna satıyoruz" diye konuştu.

UN İHRACATINDAN 850 MİLYON DOLAR GELİR

Un ihracatında Türkiye'nin dünya lideri olduğunu anlatan Çakmak, "Geçen yıl 2 milyon 360 bin ton seviyesinde olan un ihracatımızın bu yıl 2 milyon ton civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu gerilemede çok fazla etken var. Ama buna rağmen 15 yıldır un ihracatında dünya birincisiyiz. Bu yıl ihracattan 850 milyon dolarlık bir gelir hedefliyoruz. Kalitemiz ile bu birinciliği yakalıyoruz. Her ülkeye, her ihtiyaca göre un üretebiliyoruz. Baklavalık un, pidelik, pastalık, pizzalık, tam buğday un gibi ihtiyaca göre her türlü unu sanayicimiz üretiyor" dedi.

KARADENİZ'DE ZARAR 25 MİLYON DOLAR

İhracattaki düşüşün sebeplerinden birinin komşu ülkelerin kendi fabrikalarını kurmaya başlaması olduğunu belirten Çakmak, "Komşu ülkeler kendileri fabrikalar kurmaya başladı. Küba iyi pazarlarımızdan bir tanesiydi. Küba'daki ABD yasakları ile birlikte burada sıkıntı yaşadık. Irak'ta daraldık, Suriye pazarı biraz daha iyi ama düşüş var" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna savaşı kaynaklı Karadeniz'de ticari gemilere yapılan saldırıların un sektörünü de zarara soktuğunu belirten Çakmak, "Karadeniz'de ticari gemilere yapılan saldırılar ile buğday fiyatları yükseldi. Sektörün kaybı tahminen 25 milyon dolar civarında gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

EKMEKLERİNİ GAZZE İLE PAYLAŞTILAR

TUSAF tarafından önceki gün Ankara'da düzenlenen Ekmek Çalıştayı'nda, Gazze'deki çocuklar yararına düzenlenen müzayedede, 1922 yılında Büyük Taarruz'da askerler için hazırlanan ekmeğin orijinal tarifiyle yapılan "Kurtuluş Ekmeği" 600 bin TL'ye satıldı. Müzayedenin ardından TUSAF Başkanı Çakmak'ın Gazze'deki çocuklar için bağış çağrısı yapmasıyla Gazze için toplanan miktar 2,5 milyon TL'yi aştı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör