İtameks ve Özelcan hakkında rekabet soruşturması açıldı

'TÜRKİYE'DEKİ TEK DİSTRİBÜTÖRÜ OLARAK FAALİYET GÖSTERİYOR'

İtameks Türkiye'de 4MOMS markalı bebek gereçlerinin Türkiye'deki tek distribütörü olarak faaliyet gösteriyor. İtameks'in bayisi Özelcan ise e-ticaret, toptan satış ve "franchise" kanalları aracılığıyla çeşitli markalara yönelik bebek gereçlerinin toptan ve perakende satışını gerçekleştiriyor.

Soruşturma, İtameks için bayilerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek ve satış kanallarına çeşitli rekabet kısıtlamaları getirmek, Özelcan'ın "franchise" mağazalarının yeniden satış fiyatını tespit etmek, pasif satışlarını kısıtlamak ve "franchise" sözleşmeleri kapsamında rekabet etmeme yükümlülüğü getirmek suretiyle ilgili kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülecek.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.