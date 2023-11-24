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Giriş Tarihi: 24.11.2023 09:14 Son Güncelleme: 24.11.2023 09:18

İthalatta KDV indirimi kaldırıldı

İthalatta KDV indirim hakkı kaldırıldı. Gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisi için karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA
İthalatta KDV indirimi kaldırıldı

İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisi (KDV) indirim hakkının kaldırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ithalatta gözetim uygulamasına tabi mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan edilen ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkı kaldırıldı.

İthalatta korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi amacıyla uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkının da kaldırılması uygun bulundu.

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İthalatta KDV indirimi kaldırıldı
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