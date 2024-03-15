İTO Başkanı Avdagiç: Not artışları gelecektir

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuk olduğu İTO'nun mart ayı meclis toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın İstanbul'da iken hayata geçirdiği, "İş dünyası üretip kazandıkça İstanbul kazanacak" ilkesini, bu kez Türkiye için uyguladığına şahit olduklarını belirten Avdagiç, "Sayın Bakan'ımızın İstanbul Valisi olduğu dönemde şehrimizin asayişine verdiği önem de bu bakımdan çok ciddi bir örnekti. Şimdi bu örneği, Türkiye çapında uyguluyor. Asayişi temin eden, örgütlü yapılara göz açtırmayan, sınırlarımızı güvende tutan operasyonları takdirle izliyoruz." açıklamasında bulundu.

İTO'nun meslek komitelerinin ve üyelerinin istek ve taleplerini oluşturan 5 konuya dikkati çeken Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, ulaşım en çok tüccarı ilgilendiren konu. Biz, İTO olarak, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) asli üye olarak temsil edilmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. İkincisi, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde yetkinin tek bakanlıkta toplanması gerektiğinin altını çiziyoruz. Böylesine hassas bir konuda çok başlılık önlenmeli. (Üçüncü olarak) Aynı şekilde okul taşıtları ile personel servis araçlarının birlikte değerlendirilmesi ve okul servis aracı yaşlarının personel servis araçlarınınki ile aynı olması hususunun dikkate alınmasını talep ediyoruz. Dördüncü olarak, kiralama yöntemiyle çalınan araçların 'emniyeti suistimal' suçundan değil 'organize suç/nitelikli dolandırıcılık' kapsamında değerlendirilerek KABİS ile entegre bir 'kara liste' oluşturulmasına ilişkin Bakanlıkça yürütülen çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılmasını bekliyoruz.

Öte yandan üyelerimiz AB'ye uygun olarak, motor numaralarının trafik tescilde aranılan bir zorunluluk olmaktan çıkarılması ile ticari kayıpların önlenmesi amacıyla motor yenileme ve değişim işlemlerinin kolaylaştırılmasının sağlanmasını talep ediyor."

"TÜRKİYE, ENFLASYONLA MÜCADELEDE TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINDAN GEÇİYOR"

Şekib Avdagiç, geçen hafta, 12 yıl aranın ardından Türkiye'nin kredi notunun artırıldığını anımsatarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltti, not görünümünü de durağandan pozitife çevirdi. Türkiye, enflasyonla mücadelede tarihi bir dönüm noktasından geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanı'mız Mehmet Şimşek'in de ifade ettiği gibi, 'Dezenflasyon, zaman ve kararlılık gerektiriyor'. Fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar iş dünyası olarak sabırla ve azimle desteğimizi sürdüreceğiz."

Avdagiç, genelde ekonomi yönetiminin ve özelde TCMB'nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar için kararlılıkla uyguladığı dezenflasyonist politikaların üretim ve ihracat tarafında baskı oluşturduğunu ve fedakarlıklar gerektirdiğini bildiklerini anlattı.

Bu fedakarlıklara katlanılmaması durumunda enflasyonu düşürmenin çok zor olacağını vurgulayan Avdagiç, enflasyonla mücadelede, kamu ve özel tüm kesimlerin üzerine düşeni eksiksiz yapmak zorunda olduğunu bildirdi.

Avdagiç, "Enflasyonun kalıcı olarak tek haneye indirilmesi zor ama imkansız değildir. Öncelikle hepimizin buna inanması gerekiyor. Türkiye nasıl ki, enflasyonu 2002'deki yüzde 45 seviyesinden 2004'te yüzde 10'a ve sonra da yüzde 10'un altına indirdiyse, bugünkü yüksek enflasyonun da iki yıl içinde hedeflendiği şekilde tek haneye indirilmesi mümkündür." ifadelerini kullandı.

"RAKAMLAR, CARİ AÇIKTAKİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİN SÜRECEĞİNE İŞARET EDİYOR"

İTO Başkanı Avdagiç, iç talebin yanı sıra dış dengede de tablonun olumluya döndüğünü anlattı.

Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen yılın ilk iki ayında ihracatın yüzde 8,5 arttığını, ithalat hacminin ise yüzde 15,5 daraldığını kaydeden Avdagiç, "Böylece 2024'ün iki aylık dış ticaret açığı da 26 milyar dolar seviyesinden yüzde 50 düşüşle 13 milyar dolara geriledi. Şubat itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 1,6 artarak 260 milyar dolara dayandı. Bu rakamlar, cari açıktaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ediyor." açıklamasında bulundu.

Şekib Avdagiç, Kasım 2023'te 50 milyar dolar sınırının altına inen ve aralıkta 45 milyar dolar bandına düşen 12 aylık cari açığın gelecek aylarda 40 milyar doların da altına inmesini beklediklerini ifade ederek, "Cari açığın azalması, döviz talebini aşağı çekerken, dış kırılganlıkların da azalmasına yol açacaktır. Yaz aylarıyla birlikte turizm geliriyle beraber Türkiye'nin yeniden cari fazla verir konuma ulaşacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.