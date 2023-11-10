İTO Başkanı Avdagiç: Ekonomide dengeleme süreci 5 işaret verdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hükümetin Mayıs seçimlerinden sonra uygulamaya başladığı yeni ekonomik programla birlikte makro planda yürütülen dengelenme sürecinin sonuçlarının cesaret verici olduğunu belirtti.

Dengeleme politikasının uygulandığı ilk 5 ayda 5 işaret verdiğini kaydeden Avdagiç, şunları söyledi: "Toplam ithalat ağustos ayında yüzde 7, eylülde ise yüzde 15'e yakın düşüş gösterdi. Söz konusu aylar itibariyle dış ticaret açığı ise sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 48 düşüş kaydetti. Ekim ayı ihracat rakamının da geçen yıla göre yüzde 7.4 artarak 23 milyar dolara yaklaştığının altını çizmek isterim. İkinci gelişme mevduat tarafında yaşandı. Son iki ay içinde TL mevduat hacmi 1 trilyon lira civarında artarken, KKM 350 milyar TL, döviz mevduatı ise 4 milyar dolar düşüş kaydetti. Üçüncü olarak toplam sanayi üretimi yıllık bazda temmuzda yüzde 7.6, ağustos ayında yüzde 3.1 arttı. Aynı şekilde sanayide kapasite kullanımı da yüzde 76-77 oranını korudu. Dördüncüsü, finansman pahalılaşmakla birlikte ticari taraftaki kredi büyümesi, tüketim tarafından belirgin olarak ayrışıyor. Beşinci veri de enerji kullanımına ilişkin. Türkiye'nin toplam enerji üretimi hazirandaki düşüşün ardından, 2022'nin aynı dönemine göre temmuzda yüzde 4.7, ağustosta yüzde 4.9 arttı. Aynı şekilde enerji tüketiminin ise sırasıyla yüzde 9.5 ve yüzde 5.2 arttığı görülüyor."

Avdagiç, kurlarda belirsizliğin ortadan kalkmasının, bozulan fiyatlama davranışlarının hızla düzelmesine önemli katkı vereceğine inandıklarını kaydetti.

"ATATÜRK'ÜN ASKERİ ZAFERİ EKONOMİK ZAFERLE TAMAMLAMA ARZUSU, BUGÜN DE TÜRK TÜCCARINA İLHAM VERİYOR"

Meclis konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında saygı ve rahmetle andıklarını bildiren Avdagiç, "Milli Mücadelemizin kahraman lideri, 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 85. yıldönümünde minnetle anıyoruz. Milli Mücadele, onun askeri dehası, teşkilatçılığı ve askerlik kadar üstün olan diplomasi yeteneğiyle kazanıldı ve Misak-ı Milli'nin son kalesi Anadolu toprakları düşmanlarımızın boğulduğu yer oldu. Kuşkusuz Atatürk'ün askeri zaferi ekonomik zaferle tamamlama arzusu, bugün de Türk tüccarına ilham veriyor. Onun Odamızın girişinde ve Meclisimizin duvarında asılı olan 'Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu emniyete liyâkat göstermesi gereken adamdır' sözü, iş dünyası için yol göstericidir."

"GAZZE'DE ACİLEN ATEŞKESİN TESİS EDİLMESİNİ DİLİYORUZ"

Avdagiç, Meclis konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve hava bombardımanının şiddetlenerek devam ettiğine dikkati çekti. Avdagiç, "Bir aydır insanlığın gözü önünde bir cinayet, bir katliam, bir vahşet sergileniyor. Sicili temiz olmayan Batı dünyası, bu katliam karşısında sessiz kalmaya devam ediyor" tepkisinde bulundu.

Avdagiç, İTO Meclisi'nin tarihi bir sorumluluğu yerine getirerek, Gazze'yi Hiroşima'ya çeviren İsrail zulmünü ve katliamını kınayan bir ortak deklarasyon yayınlayarak iş dünyasının "mazlumun yanında zalimin karşısında" olduğunu gösterdiğini hatırlattı. Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: "Hakk'tan ve hakikatten yana tavrımızı ortaya koymak, Gazze için sesimizi yükseltmek amacıyla Büyük Filistin Mitingi'nde de yerimizi aldık. Bir kez daha tüm insanlığı, vicdan taşıyan tüm sorumluları, bu katliamı durdurmaya çağırıyoruz. Bunu, sadece Filistinli kardeşlerimizi değil, ülkemizi de savunmak için yapıyoruz. Yüreğimizi yakan İsrail'in bu katliamını durdurmak için gösterilen her çabayı takdirle karşılıyoruz. Gazze'de acilen ateşkesin tesis edilmesini diliyoruz."

İTO Meclis toplantısına Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmeddin Zaroğlu konuk oldu. Kahramanmaraş merkezli depremi unutmadıklarını belirten Avdagiç, "Depremin ilk dakikasından itibaren İstanbul Ticaret Odası olarak bölge halkımızın yanındaydık. Odamızın ve üyelerimizin bütün imkanlarını deprem bölgesi için seferber ettik. Onların acılarını hafifletmeyi kendimize vazife kabul ettik. Bugün de bu vazifelerimiz aynen devam ediyor: Kahramanmaraş depremini unutmadık. Hatay'ı unutmadık. Bizim kalbimiz hâlâ bölge halkımız ve Hatay için çarpıyor. Normal hayata yeniden dönülmesi için biz de var gücümüzle gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.