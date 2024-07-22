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Giriş Tarihi: 22.7.2024 09:58

İTÜ Hyperbee Takımı uluslararası "EHW Hyperloop Yarışması"ndan ödülle döndü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İTÜ Hyperbee Takımı'nın İsviçre'de düzenlenen uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'nda üç kategoride ödül aldığını bildirdi.

AA
İTÜ Hyperbee Takımı uluslararası EHW Hyperloop Yarışmasından ödülle döndü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İTÜ Hyperbee Takımı'nın İsviçre'de düzenlenen uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'nda üç kategoride ödül almasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizden güzel bir haberle haftaya başlayalım." ifadesini kullandı.

İsviçre'de düzenlenen, Türkiye'nin 4 takımla katıldığı uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'nda İTÜ Hyperbee Takımı'nın muhteşem bir başarıya imza attığına işaret eden Kacır, "2022 yılından bu yana düzenlediğimiz TEKNOFEST Hyperloop yarışmalarında yetişen takımlarımız artık yurt dışında bayrağımızı dalgalandırıyor. İTÜ Hyperbee, üç kategoride aldığı ödülle gururumuz oldu. Genç kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Milli Teknoloji Hamlesi her alanda, her yerde." değerlendirmesinde bulundu.

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İTÜ Hyperbee Takımı uluslararası "EHW Hyperloop Yarışması"ndan ödülle döndü
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