İzin belgesiz kiraya ceza yağacak

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile 100 günden az süreyi kapsayan konut kiralamalarına sıkı denetim geliyor.Kanunla "Turizm Amaçlı Konut Kiralaması" kapsamına alınan bu yapılar için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'izin belgesi' şartı getirildi. İzin belgesi olmadan konutu kiralamaya devam edenler 100 binden 1 milyon liraya kadar ağır para cezalarına çarptırılacak.Yeni düzenleye göre, söz konusu konuta ilişkin kiralama sözleşmesi yapılmadan önce ilk olarak bakanlıktan izin belgesi alınacak. Ayrıca bakanlık tarafından belirlenen plaketler de konutun girişine asılacak.Bakanlık, izin belgesi verme işlemlerini valilikler aracılığıyla yürütebilecek. İzin belgesi ve plaket ücretleri ise bakanlık tarafından ilerleyen süreçte duyurulacak.Kanun kapsamında internet platformlarına da sıkı denetim uygulanacak. İnternet siteleri üzerinden konut kiralama imkânı sunan platformlar, bakanlık tarafından uyarılmaları halinde tespit edilen şüpheli ilanları 24 saat içinde kaldırmakla mükellef olacak.Aksi durumda her bir konut için bu platformlara 100 bin liralık idari para cezası uygulanabilecek.