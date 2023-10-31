İzmir ofisi Ege’deki şirketlerin büyümelerini hızlandıracak

Büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak bölgesel büyümeye odaklanan KPMG Türkiye, İzmir ve çevre illerdeki varlığını daha da güçlendirmek ve böylelikle bölgedeki şirketlerin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak amacıyla İstanbul dışında İzmir ofisinde verdiği hizmetlerin kapsamını daha da genişletti. KPMG yeni yatırımı ile daha önce İstanbul ofisi üzerinden sunduğu strateji ve kurumsal finansman ile danışmanlık hizmetlerini de artık İzmir ofisi üzerinden doğrudan bölgedeki şirketlere sunacak.

DENETİM VE VERGİ HİZMETLERİ

İzmir ofisinde 150 kişiden oluşan donanımlı uzman kadrosu ile denetim ve vergi hizmetlerini bölgedeki müşterilerine sunmaktaydı. Yapılan yeni yatırım ile strateji ve kurumsal finansman ve danışmanlık birimleri üzerinden de bölgedeki şirketlere yerinde hizmet verilecek.

STRATEJİ VE KURUMSAL FİNANSMAN

İzmir ofisinden sunacağı yeni hizmetler içerisinde şunlar bulunuyor: Strateji ve Kurumsal Finansman: Birleşme ve satın alma, şirket evlilikleri, şirket değerlemeleri ve finansal modelleme, finansal durum tespit ve analiz, strateji ve operasyonlar, sermaye ve borç danışmanlığı, sürdürebilirlik, aile şirketleri danışmanlığı.

DANIŞMANLIK

Danışmanlık: Finansal hizmetler danışmanlığı, fintech ve dijital finans, yönetişim & risk ve güvence danışmanlığı, süreç danışmanlığı ve kurumsallaşma, insan ve değişim yönetimi, ortak hizmet merkezi danışmanlığı, CFO danışmanlığı, inovasyon ve teknoloji danışmanlığı altında siber güvenlik, veri & analitik ve dijital, CIO danışmanlığı ve teknoloji etkinleştirme.

KPMG Türkiye'nin İzmir'e yaptığı bu yatırımın ve şirketlere sunulacak yeni strateji ve kurumsal finansman ile danışmanlık hizmetinin detayları da KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, Strateji ve Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Hande Şenova, Danışmanlık Bölüm Başkanı Emin Alper Karaçar, Strateji ve Operasyonlar Şirket Ortağı Bükre Bektaş ve İzmir ofisi şirket ortaklarının katılımı ile Swissotel Büyük Efes'te düzenlenen bir basın toplantısında yerel gazeteciler ile paylaşıldı.

ÜLKE VE BÖLGE EKONOMİSİNE HAYIRLI OLSUN

İzmir ve çevre illerden gazetecilerin yoğun ilgi gösterdikleri toplantıda konuşan KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, "KPMG Türkiye olarak hizmetlerimizi tüm Türkiye'ye yaymak için bölgesel olarak ekiplerimizi genişletmek büyüme stratejimizin temellerinden birisi. Bu çerçevede strateji ve kurumsal finansman ve danışmanlık birimlerimizin hizmetlerini Ege Bölgesi'nde yerinde sunmak için de çalışmalarımızı hızlandırdık. Güçlü sanayisi, nitelikli iş gücü, kültürel zenginliği ve geniş ulaşım olanaklarıyla ülkemizin en önemli ekonomik merkezlerinden biri olan İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'ndeki şirketlerin daha da güçlenmelerine destek olmak adına İzmir ofisimiz ve deneyimli kadromuzla bölgede sunduğumuz hizmetlerin kapsamını strateji ve kurumsal finansmanın yanı sıra danışmanlık hizmetleri ile genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Alanında çok deneyimli uzmanlarımız İzmir'de yerleşik bir şekilde görev yapacak, bilgi birikimleri ve tecrübeleri ışığında KPMG Türkiye'yi ve bölgedeki şirketleri hedeflerine daha çabuk ulaştıracak. Bu yatırımımızın ülkemize ve bölge ekonomisine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.