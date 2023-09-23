İzmir TEKNOFEST’e hazırlanıyor! Elon Musk da davet edildi

Sahadaki hazırlıkların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Elban, "Biz hem gençlerimizi hem İzmirli vatandaşlarımızı hem de ülkemizin her yerindeki insanlarımızı 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 5 gün boyunca TEKNOFEST heyecanını yaşamaya davet ediyoruz." dedi.

Elban, TEKNOFEST İzmir'i ziyaret edecek vatandaşları toplu taşıma araçlarını kullanmaya davet ederek "Bireysel araç kullanacaklar da eş, dost, arkadaş ve yakınlarını araçlarına doldurup gelirlerse memnun olacağımız. Çünkü burada muhtemelen milyonu geçecek bir katılım olacak. Dolayısıyla bu katılımda daha konforlu girişin sağlanması, daha rahat trafik düzeninin oluşması, herkesin alana rahat girip çıkması açısından toplu taşımanın tercih edilmesini biz de önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.