İzmir’e 11 gemilik turist dopingi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Ekim ayı meclis toplantısı Başkan Yusuf Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında konuşan Öztürk, İsrail- Filistin Savaşının ardından iptal edilen limanların yerine Türkiye limanlarının programa alındığını söyledi. "Karadeniz'deki deniz taşımacılığına, özellikle tahıl ticaretine darbe vuran kuzeyimizdeki savaştan sonra, İsrail limanlarına uğrayacak gemilerin güvenlik seviyesinin en üst noktaya çıkarılması, Doğu Akdeniz'de deniz taşımacılığını ciddi şekilde sekteye uğrattı" diyen Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

Bölge limanlarına uğrak yapacak gemilerin ödeyeceği ek savaş riski primlerinin 10 kat arttığı ifade ediliyor. Kruvaziyer operatörleri ise yolcularını riske sokmamak için savaşın ilk gününden itibaren İsrail limanlarını rotalarından çıkardı. İptal edilen limanların yerine ülkemiz limanları programa alındı. 7 Ekim'den sonra aralarında MSC, Costa gibi önde gelen firmalara ait 12 gemi, İzmir Limanı'na rezervasyon yaptırdı. Kasım ayında 7, Aralık ayında 4 kruvaziyer gemi İzmir Alsancak Limanı'na yanaşacak. Ancak savaşın devam etmesi halinde 2024 sezonunda Doğu Akdeniz Kruvaziyer pazarında daralması tehlikesi ortaya çıkabilir. Karadeniz ve Akdeniz'in yeniden barış denizi haline gelmesinin, insanlığın ortak çıkarına olduğunu düşünüyoruz.

LİMAN SANAYİ BÖLGESİ ACİLEN GELİŞTİRİLMELİ

Öztürk, demiryolu altyapısının önemine vurgu yaparak, "Ülkemizde ekonomide yapısal sıkıntılarını ve yüksek enflasyon problemini çözmeye çalışan ekonomi yönetimi, artan jeopolitik risklerin gölgesinde uluslararası kaynak arayışına devam ediyor. Yatırım ve ihracat çekişli bir ekonomi programı, iç tüketimde ciddi daralmayı öngörüyor. Bizim de hazırlık çalışmalarında yer aldığımız 12. Kalkınma Planı, dün TBMM'den geçti. Planda 2024-2028 dönemi makro hedeflerinin yanı sıra denizcilik, lojistik ve turizmde önemli hedefler yer alıyor. Plan dönemi sonu olan 2028'de 1,6 trilyon dolar milli gelir, 375 milyar dolar ihracat, 82 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor. Planda yer alan altyapı hedeflerinin hayata geçmesinin ülkemiz denizciliği için önemli olduğuna inanıyoruz. TÜRKLİM verilerine göre ülkemizde 217 adet mevcut liman ve iskelenin sadece 21'inde ve 12 lojistik merkezde demiryolu bağlantısı bulunuyor. 300'e yakın organize sanayi bölgesinden ise 13'üne demiryolu hattı giriyor. Uluslararası taşımacılık koridorlarında yer almak istiyorsak, demiryolu altyapısını, liman-sanayi bölgesi bağlantısını acilen geliştirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

LİMANLARIMIZIN AKTARMA MERKEZİ OLMASI ÖNEMLİ

Öztürk, İzmir Limanlarında 1,4 milyon TEU konteynerin elleçlendiğini kaydederek, "Konteyner navlunlarındaki düşüş sadece biz denizcileri ve lojistikçileri olumsuz etkilemiyor. Düşük navlunlar Türkiye'nin Avrupa'nın tedarik merkezi olma imkanını azaltırken, Türk sanayisini Uzakdoğu ithalatı karşısında dirençsiz kılıyor. Dünya ticaretindeki zayıflama, bölgesel çatışmalar, petrol fiyatları, Çin'in yavaş büyüme temposu, korumacılık eğilimi, Süveyş kanalı geçiş ücreti artışı gibi bir dizi eğilim, 2024 yılının denizcilik için kolay olmayacağının ipuçlarını veriyor. Ülkemiz limanlarımızda ilk dokuz ayda 391 milyon ton yük elleçlendi. Geçen yıl aynı dönemde elleçlenen yük miktarı 408 milyon tondu. Ocak-Eylül dönemi konteyner elleçleme rakamı ise 9.3 milyon TEU ile geçen yıl ile aynı düzeyde gerçekleşti. İzmir Limanlarında aynı dönemde 1,4 milyon TEU konteyner elleçlendi. Limanlarımızın dünya ticaretinde aktarma merkezi olması çok önemli. Dün dünyanın en büyük konteyner gemilerinden MSC Türkiye'nin Tekirdağ Asyaport/a yanaşmasını, bu yönde çok değerli bir adım olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

SAVAŞ YERİNE ATEŞKES VE DİYALOG

Öztürk son olarak bir ay önce çıkan İsrail- Filistin savaşı ile ilgili olarak da şunları aktardı: 2022'de kuzeyimizde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra, güneyimizde 25 gündür devam eden İsrail - Filistin Savaşı, tüm dünyanın gözünü bölgemize çevirmesine yol açtı. Ülkemizin dört yanı ateş çemberine döndü. Umarız ki Ortadoğu'daki gelişmeler, bölgesel bir savaşa yol açmaz. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir an önce sona ermesini, savaş yerine ateşkesin ve diyalogun geçmesini diliyoruz.