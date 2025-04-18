İzmit Körfezi kara leke değil, cennet köşe olacak

Kocaeli'nde Körfez Barbaros Mahallesi ve Çayırova Şekerpınar konutlarınının kura çekimi ve anahtar teslim töreni düzenlendi. Törende Konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği ile ilgili olarak, "İzmit Körfezi şehrin kara lekesi değil, cennet köşesi olacak. Şu anda dünyanın en kapsamlı çevre projesine imza atıyoruz. On binlerce kamyon çamur çıkardık ve sudaki yaşamı yeniden başlattık. Balıklaryunuslar yeniden Körfez'de geziyor" dedi. Törende Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti milletvekilleri ve il protokolü hazır bulundu. Derince Yenikent Sopalı ve Çayırova Şekerpınar'da tamamlanan toplam 597 konutun kura çekimi ve anahtar teslimi yapıldı.

23 BİN YAPININ DÖNÜŞMELİ

İl genelinde 2007 yılı öncesi yapılan 200 bin yapının tarandığını ve 23 bin yapının acil olarak dönüşmesi gerektiğinin tespit edildiğini açıklayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte yürüttüğümüz tarama sonucu, kentimiz için ciddi bir dönüşüm ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Hedefimiz, bu yapıları güvenli hale getirmek" diye konuştu.