Japon EXPO’ya Türkiye çıkarması

EXPO 2025 Osaka kapsamında Türkiye Pavilyonu'nun resmi açılış töreni Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla dün gerçekleştirildi. Açılış töreni öncesinde konuşan Bolat, Japonya ile iş birliği konusunda temaslarda bulunduklarını aktardı. Bolat, "Japon iş dünyası özellikle Ukrayna'nın yeniden imar sürecinde ve Afrika veya Asya'daki bazı önemli altyapı ve enerji projelerinde Türk müteahhitlik firmalarıyla iş birliği yapmaya istekliler.

Japonya'nın mühendislik yeteneği ve finans gücüyle Türk müteahhitlik firmalarının üretim kabiliyeti ve kaliteli üretimi birleşince birçok önemli projelere imza atıldı. İnanıyoruz ki şu anda dünya müteahhitlik sektörünün gözde ülkeleri olan Suudi Arabistan, Irak, Ukrayna ve tabii Suriye'nin yeniden imarında böyle yeni başarılı iş birlikleri olabilecektir. Daha bir hafta 10 gün önce Türkmenistan'da iki büyük proje için Türk müteahhitlik firmalarıyla Japon şirketleri arasında ortaklık konsorsiyum iş birliği anlaşmaları imzalandı" dedi.

TİCARET DİPLOMASİSİ

Dünya ticaretinin zor bir süreçten geçtiğini belirten Bolat, "2024 itibarıyla dünya ticaretinde artış oldu. Bu yıl da yüzde 3'lük artış beklerken, yeni dönemde ABD'nin ticaret açıklarını kapatmak için uygulamayı açıkladığı yüksek gümrük vergisi artışları ciddi bir belirsizliği de beraberinde getirdi. Dünya ülkeleri kendi pozisyonları açısından konumlarını tanımlamaya çalışıyor" diye konuştu. Hali hazırda dünyanın bir toz duman içinde olduğuna dikkat çeken Bolat, "Toz dumanın kalkması önemli. 24 saat teyakkuzda olunması gereken, 360 derece ticaret diplomasisi yürütülmesi gereken bir süreç. Dünya ticaretinin daralması demek dünya milli gelirinin azalması demek. Herkes kendi içine kapandığında ticaret azalınca dünyada da fakirleşme olacak. Bu da kimsenin faydasına değil" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN VERGİNİN KALDIRILMASINI İSTEYECEĞİZ

ABD'ye yapacağı ziyaretten beklentilerini de anlatan Bolat şöyle devam etti: "Yüzde 10 gümrük vergisinin kaldırılmasını bekliyoruz. Somut talebimiz bu olacak. İki ülkenin 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine ulaşması noktasında Ticaret Bakanlığımız, TİM ve DEİK hep birlikte çalışıyor."

ERTUĞRUL FIRKATEYNİ BAŞKÖŞEDE

13 Nisan-13 Ekim 2025 tarihleri arasında 6 ay sürecek olan Osaka-Kansai Japonya 2025 Dünya Exposu 165 ülke, bölge ve uluslararası kuruluşu bir araya getirecek. Expo'nun ana teması 'Hayatlarımız İçin Geleceğin Toplumunu Tasarlamak' olarak belirlendi. 25 milyondan fazla ziyaretçinin EXPO'ya katılması bekleniyor. Türkiye, Expo'da 'Medeniyetlerin Altın Çağı' temasıyla yer alıyor. Türkiye Pavilyonu'nda Ertuğrul Fırkateyni de bulunuyor.