Japonya ile ticarette ortaklık anlaşması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (EPA) müzakere aşamasında olduğunu söyledi. Bolat, Osaka EXPO 2025 kapsamında bulunduğu Tokyo'da Türkiye-Japonya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Bolat, geçen yıl itibarıyla iki ülkenin ticaret hacminin 5.4 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Ticaretteki yapısal dengesizliği gidermede ve daha sürdürülebilir ticaret yapısı oluşturmada kararlı olduklarını vurgulayan Bolat, "Bu çabanın merkezinde yer alan Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması, müzakere aşamasındadır. Anlaşmanın, ticaretin çeşitlendirilmesi ve dengelenmesi, yatırımların artırılması ve gerçek bir 'kazan-kazan' ortaklığı kurulması açısından stratejik bir araç olacağına inanıyoruz. Müzakerelerin son aşamalarına yaklaşırken, her iki tarafın da hassasiyetlerine saygı gösteren ve yeni fırsatların önünü açan ortak zeminde bulacağımıza inancımız tamdır" dedi.

JAPON FİRMALARINA YATIRIM DAVETİ

Otomotivden enerjiye, kimyasallardan gıda işleme sanayisine kadar birçok sektörde dünya çapında tanınan birçok Japon firmasını ülkede ağırlamaktan gurur duyduklarına işaret eden Bolat, "Japonya'nın dünya genelindeki 2 trilyon doları aşan doğrudan dış yatırım portföyü içinde, Türkiye'nin payı yüzde 0.11. Japon yatırımcıları, ülkemizin artan potansiyelini keşfetmeye ve özellikle imalat sanayi, yeşil ve temiz enerji, elektrikli araç ekosistemi, dijital endüstriler ve akıllı şehirler, altyapı ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.