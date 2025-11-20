Javelin ve Excalibur mühimmatı listede... ABD’den Hindistan’a 93 milyon dolarlık silah satışına onay

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan (DSCA) yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Hindistan'a 93 milyon dolar değerinde Javelin tanksavar füzeleri ve "Excalibur" güdümlü top mermilerinin satışına izin verdiği belirtildi.

HİNDİSTAN'A EXCALİBUR VE JAVELİN MÜHİMMATI

DSCA, Hindistan hükümetinin 216 Excalibur mühimmatı ve 100 Javelin sistemi satın almak için talepte bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Bu satış teklifi Hint-Pasifik ve Güney Asya bölgelerinde siyasi istikrar, barış ve ekonomik gelişime katkı sağlayan önemli savunma ortağımız olan Hindistan'ın güvenliğine katkı sağlayarak, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerine destek sağlayacaktır" denildi. DSCA, ABD'nin önde gelen savunma şirketi RTX'in Excalibur top mermilerinin satışını yükleneceğini ve iş ortağı Lockheed Martin şirketinin de Javelin tanksavar füzelerinin satışını üstleneceğini bildirdi.