JPMorgan, Bitcoin satın alma imkanı sunacak

ABD merkezli JPMorgan Chase, kripto para dünyasında dikkat çeken bir adım atarak müşterilerine Bitcoin satın alma imkanı tanıyacağını açıkladı. Bankanın CEO'su Jamie Dimon, yıllık yatırımcı günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Bitcoin almanıza izin vereceğiz" dedi.

"HERHANGİ BİR SAKLAMA YÖNETİM HİZMETİ VERİLMEYECEK"

Ancak JPMorgan bu hizmeti yalnızca işlem bildirimi düzeyinde sunacak. Müşterilerin satın alacağı bitcoinler banka tarafından saklanmayacak, yani herhangi bir saklama veya yönetim hizmeti verilmeyecek. İşlemler yalnızca müşteri hesaplarına beyan olarak yansıtılacak.

Bu karar, Jamie Dimon'ın daha önce kripto paralara karşı sergilediği katı tutum göz önüne alındığında finans çevrelerinde sürpriz olarak değerlendirildi. Dimon, geçmişte Bitcoin'i "dolandırıcılık" olarak tanımlamış ve kripto varlıkları sıkça kara para aklama, terör finansmanı ve yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirmişti.

Yine de Dimon, kişisel fikirlerinin değişmediğini vurguladı. Kripto varlıklarla ilgili düzenleme eksikliğine ve güvenlik sorunlarına dikkat çeken Dimon, bu alanda halen ciddi riskler bulunduğunu belirtti. Ancak buna rağmen yatırımcıların kendi kararlarını verebilmesi gerektiğini savundu. Dimon, bu yaklaşımını şu ifadeyle dile getirdi:

"Sigara içmemeniz gerektiğini düşünüyorum ama sigara içme hakkınızı savunuyorum. Bitcoin satın alma hakkınızı da savunuyorum."

SPOT BITCOIN ETF'LERİ MÜŞTERİLERE SUNULACAK

JPMorgan'ın kararı, kripto paraların geleneksel finans sisteminde daha fazla kabul görmeye başladığının yeni bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Hatırlanacağı üzere, Morgan Stanley de benzer bir adım atarak ağustos ayından itibaren belirli müşterilerine spot Bitcoin ETF'leri sunacağını açıklamıştı.