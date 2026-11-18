JPMorgan, MSCI Türkiye Endeksi için tavsiyesini yükseltti. JPMorgan, Türkiye hisselerine ilişkin tavsiyesini nötr'den ağırlık artır'a çıkardı. Banka, Türkiye'nin MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'nde kalma olasılığını yüksek görürken, düşük değerlemelerin ve beklenen faiz indirimlerinin hisselerde toparlanmayı destekleyebileceğini belirtti. JPMorgan stratejistleri, fon krizinin sona erdiği görüşünü dile getirerek Türkiye hisselerine ilişkin tavsiyelerini yükseltti.

David Aserkoff ve Inga Q. Galeni, 17 Kasım tarihli raporda fon krizinin çözülmekte olduğunu belirtti. Türkiye'nin MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'nde kalma olasılığının yüksek olduğunu, sınır piyasa veya bağımsız piyasa statüsüne düşürülmesini beklemediklerini kaydetti.

HİSSELER ÇOK DÜŞTÜ

JPMorgan'a göre fon krizi Türkiye hisse senedi piyasasını aşırı satım bölgesine iterken, yaklaşan faiz indirimleri ve düşük değerlemeler toparlanma için destekleyici unsurlar arasında.