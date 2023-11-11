Kaçak IMEI kaydına kanmayın

Yurtdışından yolcu yanında getirilen telefonlardan alınan 20 bin liralık IMEI kaydı uygulamasının Kıbrıs üzerinden delindiği ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla IMEI kaydını 2.700 liraya yaptıklarını belirten kişilerin bugüne kadar binlerce telefonu kısa süreli olsa da kaydettirdikleri anlaşıldı. Bunun üzerine sisteme çok sayıda dolandırıcı da eklendi. E-devlet üzerinden yapıldığı iddia edilen kayıt sırasında E-devlet şifrelerinin de dolandırıcılara verilmesi birçok sorunu da beraberinde getiriyor.Ucuz telefon kaydı yapma tuzağına düşen kişilerin E-devlet hesaplarına da giren dolandırıcılar, 2.700 lirayı tahsil ettikten sonra "vergi borcunuz var" diyerek ilave para bile talep ediyor. Genellikle 5 bin TL civarı ücret isteyen dolandırıcılar bu parayı da tahsil ettikten sonra yeniden 3 bin lira açma parası istiyor ya da ortadan kayboluyor. Kıbrıs'taki bir hukuki boşluğu değerlendirdiği tahmin edilen şahısların girdiği kayıtlar kısa bir süre sonra BTK tarafından tespit ediliyor. Ancak bu süre bazen 3 aya kadar çıkabiliyor. Bu da dolandırıcıların daha fazla iş alabilmesine olanak sağlıyor. Dolandırıcılar kişilerin e-Devlet hesaplarına girip bankadaki parayı da çekiyor, "Vergi borcunuz var" deyip telefon kaydı için de ek para da istiyor.Halen 20 bin TL olan yurtdışından getirilen cihaz kaydı işlemini dolandırıcılar e-devlet üzerinden yapıyor. Sıkça sosyal medyaya reklam veren dolandırıcılar yaptıkları işleme dair herhangi bir detay vermiyor. Kayıt işlemini sadece WhatsApp üzerinden yaptıklarını ifade eden şahıslar, sahte müşterilerden gelen övgü dolu mesajları daha fazla müşteri çekebilmek için sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Uzmanlar 2.700 TL'ye cep telefonu IMEI kaydının yapılamayacağının altını çizerek, bir süreliğine de olsa telefonun aktif görünebileceğini fakat en geç 3-6 ay içinde 'kaçak IMEI' yaptıran şahıs hakkında vergi kaçakçılığından, bu işi yapan kişi veya kişiler hakkında da dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatılacağını belirtiyor.SABAH'a konuşan Avukat Muhammed Ali Genç, "2.700 TL bedelle telefonlara IMEI kaydı yaptırma hususu gerçeği yansıtmıyor. Zilyedin rızasını etkileyerek parayı amacı dışında alıp, haksız menfaat sağlayan şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 157. maddesine göre beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir. Böyle durumlarda vatandaşlar sosyal medya veya WhatsApp konuşmaları, parayı gönderdikleri dekont ile birlikte en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunabilir" dedi.