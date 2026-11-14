Kaçakçılığa geçit yok! Hamzabeyli’de 558 milyon TL’lik operasyon: Binlerce elektronik sigara ve cep telefonu yakalandı

Edirne Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, 193 bin 31 elektronik sigara ve aksamı başta olmak üzere çok sayıda kaçak ticari ürün ele geçirildi. Yakalanan eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 558 milyon 594 bin TL olduğu bildirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, yasa dışı ticaretin önlenmesine yönelik denetim ve operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen kontrollerde önemli miktarda kaçak ticari eşya ortaya çıkarıldı.
Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin rutin saha denetimleri sırasında şüpheli davranışları nedeniyle dikkatlerini çeken bir TIR aracı takibe alındı. Araçta yapılan detaylı kontroller sonucunda, gümrük işlemleri tamamlanmadan Türkiye'ye sokulmak istendiği belirlenen çok sayıda kaçak ürün tespit edildi.
TIR'DAN BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ÇIKTI
Gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen kaçak eşyaların miktarı dikkat çekti. Araçta yapılan incelemelerde;
olmak üzere çok sayıda kaçak ticari ürün bulundu.
Ele geçirilen ürünlerin toplam gümrüklenmiş değerinin 558 milyon 594 bin TL olduğu belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili adli sürecin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.
Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadelenin ülke ekonomisinin korunması, kamu güvenliğinin sağlanması ve toplum sağlığını tehdit eden ürünlerin ülkeye girişinin engellenmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Bakanlık açıklamasında, yasal ticaret yapan işletmelerin haklarının korunması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla Gümrükler Muhafaza ekiplerinin çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Özellikle gençlerin sağlığını ve geleceğini tehdit eden kaçak ürünlere karşı mücadelenin taviz verilmeden sürdürüleceği ifade edildi.