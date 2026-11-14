Kaçakçılığa geçit yok! Hamzabeyli’de 558 milyon TL’lik operasyon: Binlerce elektronik sigara ve cep telefonu yakalandı

Edirne Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, 193 bin 31 elektronik sigara ve aksamı başta olmak üzere çok sayıda kaçak ticari ürün ele geçirildi. Yakalanan eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 558 milyon 594 bin TL olduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, yasa dışı ticaretin önlenmesine yönelik denetim ve operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen kontrollerde önemli miktarda kaçak ticari eşya ortaya çıkarıldı.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin rutin saha denetimleri sırasında şüpheli davranışları nedeniyle dikkatlerini çeken bir TIR aracı takibe alındı. Araçta yapılan detaylı kontroller sonucunda, gümrük işlemleri tamamlanmadan Türkiye'ye sokulmak istendiği belirlenen çok sayıda kaçak ürün tespit edildi.