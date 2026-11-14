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Giriş Tarihi: 14.11.2026 10:13 Son Güncelleme: 14.11.2026 10:18

Kaçakçılığa geçit yok! Hamzabeyli'de 558 milyon TL'lik operasyon: Binlerce elektronik sigara ve cep telefonu yakalandı

Edirne Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda şüphe üzerine takibe alınan bir TIR'da gerçekleştirilen aramada, 193 bin 31 elektronik sigara ve aksamı başta olmak üzere binlerce kaçak ürün ele geçirildi. Kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 558 milyon 594 bin TL olduğu açıklandı.

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Kaçakçılığa geçit yok! Hamzabeyli’de 558 milyon TL’lik operasyon: Binlerce elektronik sigara ve cep telefonu yakalandı
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Edirne Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, 193 bin 31 elektronik sigara ve aksamı başta olmak üzere çok sayıda kaçak ticari ürün ele geçirildi. Yakalanan eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 558 milyon 594 bin TL olduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, yasa dışı ticaretin önlenmesine yönelik denetim ve operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen kontrollerde önemli miktarda kaçak ticari eşya ortaya çıkarıldı.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin rutin saha denetimleri sırasında şüpheli davranışları nedeniyle dikkatlerini çeken bir TIR aracı takibe alındı. Araçta yapılan detaylı kontroller sonucunda, gümrük işlemleri tamamlanmadan Türkiye'ye sokulmak istendiği belirlenen çok sayıda kaçak ürün tespit edildi.

TIR'DAN BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ÇIKTI

Gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen kaçak eşyaların miktarı dikkat çekti. Araçta yapılan incelemelerde;

  • 193 bin 31 adet elektronik sigara ve aksamı,
  • 3 bin 600 adet sigara filtresi,
  • 4 bin 700 adet cep telefonu,
  • 8 bin 233 adet ilaç,
  • 11 bin 263 adet gözlük ve aksesuarı

olmak üzere çok sayıda kaçak ticari ürün bulundu.

Ele geçirilen ürünlerin toplam gümrüklenmiş değerinin 558 milyon 594 bin TL olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili adli sürecin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadelenin ülke ekonomisinin korunması, kamu güvenliğinin sağlanması ve toplum sağlığını tehdit eden ürünlerin ülkeye girişinin engellenmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

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Bakanlık açıklamasında, yasal ticaret yapan işletmelerin haklarının korunması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla Gümrükler Muhafaza ekiplerinin çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Özellikle gençlerin sağlığını ve geleceğini tehdit eden kaçak ürünlere karşı mücadelenin taviz verilmeden sürdürüleceği ifade edildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI #GÜMRÜK

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