Kaçakçılıkla mücadele operasyonları hız kesmiyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke çapında yürütülen kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırma faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otobüs ve otomobil mercek altına alındı.

Söz konusu araçlar gümrüklü sahaya giriş işlemlerinin ardından x–ray taramasına yönlendirildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerin yardımıyla detaylı arama gerçekleştirildi.

Kontrollerde, araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş, 137 paket içerisinde, skunk esrar ve kokain cinsi 118 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan uyuşturucunun 79 milyon lira değerinde olduğu tespit edildi.

Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda da gümrük kapısına gelen tır şüpheli olarak değerlendirildi.

x-Ray taramasına sevk edilen çimento yüklü tırda şüpheli yoğunluk tespit edildi. Araçta yapılan detaylı arama sonucunda 450 milyon lira değerinde 375 kilogram eroin cinsi uyuşturucuya el konuldu.

Olaylarla ilgili soruşturmalar ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ederken, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, söz konusu operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 529 milyon lira olan 493 kilogram uyuşturucunun yurda girişini engellemiş oldu.