Kadın çiftçiler için anlamlı işbirliği

YILDIZ Holding, kadın çiftçileri, üreticileri ve girişimcileri destekleyen 2030 hedeflerini, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaştı. Ülker, Besler, ŞOK Marketler, Bizim Toptan ve Seç Marketler'in hedefleri; kadın çiftçilerin üretim olanaklarının geliştirilmesini, kadın üreticilerle ticari ilişkilerin büyütülmesini ve daha fazla kadın girişimcinin desteklenmesini kapsıyor. Bu hedefler kapsamındaki taahhütlerini, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi adına UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond, COP31'de duyurdu. Yıldız Holding Kadın Platformu liderliğinde şirketlerin uzun yıllardır yürüttüğü fırsat eşitliği çalışmalarından güç alan 2030 hedefleri, mevcut uygulamaları daha ileriye taşımayı amaçlıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör