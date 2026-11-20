Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Kadın Kooperatiflerini E-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü Tanıtım Töreni", bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleri ve takdimleriyle gerçekleştirilecek programda, kadın kooperatiflerinin üretim gücünün artırılması, ürünlerinin daha geniş pazarlara ulaştırılması ve dijital ticaret imkânlarından daha etkin yararlanması amaçlanıyor.

KADIN KOOPERATİFLERİ İLE E-TİCARET FİRMALARI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Saat 13.30'da gerçekleştirilecek resmî açılış programının ardından, kadın kooperatifleri ile e-ticaret firmaları, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri ve ilgili paydaşlar arasında sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik destek protokolü tanıtılacak.

Protokol kapsamında kadın kooperatiflerinin dijital ticaret kanallarına erişiminin kolaylaştırılması ve ürünlerini daha geniş tüketici kitleleriyle buluşturabilmeleri hedefleniyor.

KADIN KOOPERATİFLERİNİN ÜRÜNLERİ ÜÇ GÜN BOYUNCA SERGİLENECEK

Ülkenin önde gelen Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin ürünlerinin de yer alacağı fuarda, kadın kooperatiflerinin ürettiği çok sayıda ürün ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Fuarda başta gıda ürünleri olmak üzere hediyelik eşya, aksesuar, ev ve yaşam ürünleri ile yöresel lezzetler sergilenecek.

Üç gün boyunca ziyaretçilere açık olacak organizasyonla kadın kooperatiflerinin el emeği ve üretim birikiminin daha geniş kitlelere tanıtılması, pazarlama ağlarının geliştirilmesi ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN EKONOMİDEKİ YERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Ticaret Bakanlığı, kadın kooperatiflerinin ekonomik hayatta daha güçlü bir konuma ulaşması, üretimlerinin katma değere dönüştürülmesi ve e-ticaret başta olmak üzere yeni pazarlara erişimlerinin kolaylaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzenlenen fuar ve tanıtılacak destek protokolüyle kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesine, kooperatiflerin ticari kapasitelerinin geliştirilmesine ve sürdürülebilir iş birliklerinin oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör