Kadın girişimcilere 94.5 milyon TL destek

TİMWINGS Projesi'ni bir yıl önce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), poje kapsamında kadın girişimcilere bir yılda 94.5 milyon liralık uygun maliyetli finansman desteği sağladı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Güçlü Türkiye sloganıyla çıktıkları yolculukta TSE ile iş birliği yaparak, TSE-K 645 Kadın Girişimci Belgelendirme Kriterini oluşturduk. Bir yılda 29 firmamız belgeyi almaya hak kazandı" dedi. Kadınların erkeklerle eşit koşullarda hayatın her alanında sorumluluk üstlenmediği toplumların küresel yarışta öne geçme şansı bulunmadığının altını çizen Gültepe, kadınların üretimden ihracata girişimcilik ekosisteminde yer almalarını arzu ettiklerini vurguladı.