Kadın istihdamına destek

Hükümet, kadın ve genç istihdamına destek için yeni bir adım daha attı. AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu ve Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesinden enerjiye kadar birçok alanda değişiklik öngören yasa teklifiyle, kadın ve genç istihdamına yönelik teşviklerden yararlanma süresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 2029 yılı sonuna kadar uzatılabilecek. Böylece daha fazla kadının istihdama katılmasına olanak tanınmış olacak. Teklifteki madde gerekçesinde, "Madde ile ilave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvikin 31 Aralık 2028 tarihine kadar devam ettirilmesi ve uygulamanın 31 Aralık 2029 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amaçlanmaktadır" denildi.

YARARLANANLARIN %56'SI KADINLAR

Gerekçede, teşviklerin etki analizine de dikkat çekildi. Uygulamanın düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle elde edilen olumlu sonuçların korunmasının, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve teşvikin değişen işgücü piyasası koşullarına uyumunun sağlanmasıyla mümkün olabileceğine dikkat çekilen gerekçede şöyle denildi: "Teşvik uygulaması sonucunda kadınların ve gençlerin çalışma hayatına katılımı yalnızca ekonomik büyüme ve üretkenliğin artırılması bakımından değil, aynı zamanda toplumsal refahın geliştirilmesi ve gelir dağılımının iyileştirilmesi açısından da önem taşımaktadır. 2026 yılı Haziran ayı verilerine göre söz konusu teşvikten yararlananların yüzde 56'sını kadınlar oluşturmaktadır. Bu yönüyle teşvik uygulaması kadın istihdamının artırılmasında da etkili olmaktadır."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör