Kadın kooperatifi ihracata hazırlanıyor

Gaziantepli ev hanımlarının kurduğu Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kullanımına sunulan Freeze Dry Tesisi ile kadınlar ihracata hazırlanıyor. Kadınların Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı desteğiyle kurduğu tesiste özel yöntemlerle kurutulan sebze ve meyveler besin değerini yüzde 97 koruyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde üretim yapan kadınlar "Gastrotad" adıyla markalaşarak dijital pazardan yaptığı satışları geliştirerek Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika başta olmak üzere Avrupa'ya ürün ihracatı yapmak için sertifikalandırma sürecini başlattı. Gaziantepli kadınlar, sürecin olumlu sonuçlanmasının ardından kavun, muz, elma, çilek, mısır portakal ve mandalinadan oluşan, yüzde 97'nin üzerinde tazeye eşdeğer, 20 yıl raf ömürlü ürünlerini ihracat etmeye başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, kurulan tesiste tazesi ile bire bir katma değerli bir ürün üretimine başlandığını belirterek, "Ürünlerimiz doğru gıda, doğru üretim teknolojisi ve ilkeleri ile imal ediliyor. Sporcu içeceklerinde, gelişme çağındaki çocuklarda, diyet formlarında kullanılabilecek ürünler. Bu yatırım maliyetlerinin büyük bir bölümünü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz verdik. Burada bir eğitim ve üretim merkezi oluşturduk. Buradaki amacımız kadınların hayatına dokunmak" dedi.

"BESİN DEĞERİNİ YÜZDE 97 KORUYOR"

Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimciler İşletme Kooperatifi Başkanı Saadet Toğaç Çolak ise 2 yıl önce kooperatifi kurduklarını anımsatarak, "6 çeşit ürünümüz var. Talebe göre diğer ürünleri de kurutacağız. Gün kurutmada ürünlerin tadı, şekilleri değişiyor. İçindeki besin değerleri ve uçucu yağlar uçtuğundan besin değeri yüzde 67'e kadar düşüyor. Bu teknoloji ile kuruttuğumuzda içindeki bütün besin değerlerini yüzde 97'ye kadar koruyor" diye konuştu.

ERDOĞAN DA BEĞENDİ

Son yıllarda çocuklarda cips tüketiminin çok arttığını belirten Çolak, "Anneler sağlıklı gıda olarak kıtır olan bu ürünlerimizi çocuklarına veriyor. Çocuklarımızı hem sağlıklı beslemek için hem de bebekler için mama yapımında kullanabilirler. Kolay tüketildiğinden yaşlı insanlar da rahatlıkla yiyebilirler. Cumhurbaşkanımızın şehri ziyaretinde ürünlerimizden tattı ve ürünlerimiz için 'Dört dörtlük' dedi. Sağlıklı gıdaları halka ulaştırdığımız için teşekkür etti. Uluslararası satışlar için İtalya, Almanya, İngiltere'ye numune ürünler gönderdik. Ürünlerimiz beğenildi şuanda ihracat yapmak İçin sözleşme aşamasındayız. Yüksek katma değer kazandırdığımız ürünü Avrupa ya satabileceğiz" dedi.

"TAZELİĞİNİ KORUYOR"

Freeze Dry teknolojisi ile artı 4 derecede depolanan ürünler yıkayıp doğradıktan sonra eksi 20 derecelik deep freeze odalarımıza alınıyor. Donan ürünleri vakum makinelerine alınarak katı haldeki suyu gaz olarak dışarı çıkartılıyor. Yüksek sıcaklığa maruz kalan gıdalar besin ve vitamin değerlerini, aromasını, kokusunu ve rengini büyük oranda kaybederken; dondurarak kurutma yöntemiyle düşük sıcaklık ve düşük basınç altında kurutulan ürünler ise besin ile vitamin değerini, aromasını, kokusunu, rengini ve şeklini koruyor.