Kadınlar atıktan üretip cep harçlıklarını çıkarıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan kadın destek merkezleri kadınların uğrak noktası oldu. Merkezden eğitim alan kadınlar, atık malzemelerle el işi çalışması yapıyor. Şanlıurfalı kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla kent merkezi ve ilçelerde kurulan Kadın Destek Merkezleri, kadınların yaptıkları el işi çalışmalarıyla göz dolduruyor. Toplam 34 noktada yer alan merkezlerde, giyimden nakış kursuna, filografiden bilgisayara, resimden kuaförlüğe kadar 58 farklı branşta, 3 bin 858 kadın eğitim alıyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği Kadın Destek Merkezleri'nde kursa gelenlerin çocukları için kreş hizmeti de veriliyor. Bu merkezde üretilen el emeği göz nuru ürünler ise belediye tarafından satın alınıyor. Böylece kadınlara cep harçlığı da çıkıyor.Göreve geldiklerinde 10 adet kadın merkezi olduğunu anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bunun sayısını 34'e çıkardıklarını söyledi. Beyazgül, "Bu kurslarımızda hali hazırda 3 bin 858 kadınımız var. 58 farklı branşta giyim, nakış, halı-kilim dokuma, bilgisayar, el sanatları, keçe, kuaför, okuma-yazma, kreş, kuran-ı kerim, dikiş, spor, filografi, telkari, minyatür, amigurimi, dekoratif el sanatları, teraryum, deri işleme, keçe aksesuarları, taş bebek, tezhip, tel kırma, Maraş işi el sanatları, çini işlemeciliği, mozaik, sedef kakma, İngilizce, Arapça, çocuklar için kuran-ı kerim, trikotaj, yağlı boya, moda tasarımı, iğne oyası ve kitre bebek gibi çok geniş bir yelpazesi olan ve özellikle yöresel veya unutulmaya yüz tutmuş alanlarda kurs veriyoruz" şeklinde konuştu. Kadınları ekonomik açıdan desteklemek amacıyla burada üretilen el emeği göz nuru ürünleri zaman zaman satın aldıklarını anlatan Beyazgül, "Kadınlarımız yöresel bebekler yaptılar. Ben onları satın aldım ve ziyaret ettiğimiz evlerde çocuklara hediye olarak verdim. Amacımız kadınlarımızın meslek edinmesini sağlarken ev bütçelerine küçük de olsa katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.