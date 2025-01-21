Kağıt-karton sektörü ihracatı son 4 yılın rekoru kırıldı

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, geçen yıl kağıt-karton sektörünün ihracatının toparlandığını ve ihracat miktarının son 4 yılın rekorunu kırarak yüzde 12,7 arttığını bildirdi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, 2024 yılında başta Irak, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 212 ülkeye, 7 milyar 900 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektör, en fazla ihracatı yüzde 10,1 artış ve 1 milyar 150 milyar dolar ile Irak'a, yüzde 14,86 artış ve 443 milyon dolar ile Birleşik Krallık'a, yüzde 22,88 artış ve 387,5 milyar dolar ile Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptı. Sektör, Irak'a en fazla ahşaptan yatak odası mobilyaları, bebek bezleri, oturma mobilyaları ve ağaç levhalar ihraç etti.

EN YÜKSEK ORANLA İHRACAT ARTIŞI VİETNAM'A

Geçen yıl, sektörün ihracatını en çok artırdığı ülkelerin başında yüzde 181 artış ve 9 milyon dolar ile Vietnam, yüzde 90,1 artış ve 14,5 milyon dolar ile Tayland geldi. Tayland'ı yüzde 82,4 artışla Kolombiya izledi.

Sektör, 2024 yılında, ürün bazında en fazla ahşaptan yatak odası mobilyaları ve bebek bezleri ihracatı gerçekleştirdi. Ahşaptan yatak odası mobilyaları ihracatı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,37 artışla 723 milyon doların üzerinde oldu.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise 2024 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,13 artışla yaklaşık 2 milyar 800 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

"2025 YILININ, 2024 YILINA GÖRE DAHA İYİ BİR YIL OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, sektörde, 2024 yılının ilk yarısında hemen hemen tüm aylarda bir önceki yıla göre azalma görülürken, ikinci yarıda toparlanma başladığını ve artışın yıl sonuna kadar düzenli olarak devam ettiğini kaydetti.

Özkan, "Bu artışın devam etmesiyle 2025'in 2024'e göre daha iyi bir yıl olacağını öngörüyoruz. Özellikle ABD pazarına yönelik orta ve uzun vadeli hedefler değerlendirildiğinde, mevcut büyüme oranları ve sektörün bu pazardaki etkinliği, yükseliş trendinin sürdürülebilirliğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıla yönelik beklentilerinin olumlu olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Suriye'deki normalleşme sürecinin hızlanması, Ukrayna-Rusya geriliminin sona ermesi, İsrail kaynaklı bölgesel tansiyonun düşmesi durumu da sektöre olumlu etkiler yaratacak. Tasarım ve üretim gücümüzün yanında, sektörü, sürdürülebilirlik odağında geliştirerek, çevreci çözümler yaratmaya özen gösteriyoruz. Dolayısıyla bu yaklaşımımız, rakiplerimizin önünde adımlar atmamızı sağlıyor."

"KAĞIT KARTON ALT SEKTÖRÜ SON 4 YILIN REKORUNU KIRDI"

Erkan Özkan, kağıt, karton alt sektöründe 2024'ün bir önceki yıla kıyasla daha iyi geçtiğini vurgulayarak, Avrupa'da Rusya-Ukrayna gerginliği ile başlayan daralmanın azaldığını belirtti.

Özkan, "2024 yılında, kağıt karton sektörünün ihracatı tekrar toparlandı ve miktar olarak son 4 yılın rekorunu kırarak yüzde 12,7 arttı. Ancak birim fiyatların 1,46 dolara gerilemesiyle sektörümüzün toplam ihracatı yüzde 5,4 artarak 2 milyar 917 milyon dolara yükseldi." ifadelerini kullandı.

Özkan, birlik çalışmalarına da değinerek, hedef ülkelere yönelik gerçekleştirilen tanıtım etkinlikleri, sektörün önemli fuarlarında organize edilen milli katılımlar, ticaret ve alım heyetleri, ülke ziyaretleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi projeleri ile Birliğin, sektörün ihracatının artırılmasına yönelik yoğun çalışmalar yaptığını anlattı.

Özkan, şöyle devam etti:

"Birliğimiz, mevcut pazarlarda güçlenmek ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Çin, Fransa ve Almanya'da düzenlenen Furniture China, CIFF 2024, Fachpack 2024, All4Pack gibi sektörün en önemli ve büyük fuarlarının milli katılımlarını organize ettik. İsveç, Meksika, Cezayir gibi ülkelerdeki fuarlara katılarak, sektörümüzü başarı ile temsil ettik. Birlik olarak, üyelerimiz başta olmak üzere tüm ihracat ailesini hedef pazarlarımıza yönelik pazarlama çalışmalarına öncelik ve ağırlık vermelerini teşvik ederek, onlara her konuda rehberlik ediyoruz. Üretim hacmimiz ve tasarım gücümüz ile yüksek teknoloji kullanarak ürettiğimiz ürünlerimizde dünyanın her yerinde boy gösteriyoruz."