Kahramanmaraş’ta 4 bin 800 konut teslim edilecek

AZERBAYCAN MAHALLESİ'NDE 2 BİN 300 BAĞIMSIZ BÖLÜM OLACAK

Bölgenin yapılan ön etütler neticesinde yapılaşmaya kapalı bir alan haline getirildiğini aktaran Bulut, şöyle konuştu:

"Ama tabii buranın yapılaşmaya kapanması durumunda Maraş'ın o ticari, tarihi şehir anlamında tamamen yeni duruma düşeceği bir durum söz konusu olunca burada çok ayrıntılı etütlere, hatta devletimiz hiçbir masraftan kaçınmaksızın tüm tedbirleri almak suretiyle zemini iyileştirmek suretiyle burayı yeniden imara açtı. Burası Maraş için çok önemli bir yer. Burada yaklaşık 2 bin 300 bağımsız bölüm olacak. Azerbaycan Mahallesi olması hasebiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin burada yine o eski tarihi yaşatmak açısından bir talepleri olmuştu. 'Tek millet, iki devlet' diyoruz zaten. İki Cumhurbaşkanımızın katılımıyla ilk aşamada okul temeli atılmıştı. Tabii o sürecin devamında buranın proje çalışmaları ve zemin etütlerinin yapılmasıyla ilgili bir zaman geçti. Ama bu aşamayı da tamamladıktan sonra şu anda zaten zemini iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Buranın zemin sınıfı 'ZF' dediğimiz sınıf yani en zayıf sınıf, dolayısıyla buranın güçlendirilip inşa yapılabilir en az 'ZD' konumuna getirilmesi gerekir. Burada sınıfı daha da güçlendirmek maksadıyla yaklaşık 15 bin 500 kazık çakıyoruz. Blokların olduğu bölümlerde 15 metre, otoparkların olduğu bölümlerde 10 metre olmak üzere toplam 197 kilometre kazık çakılacak."

Felaketin ardından Azerbaycan halkının Türkiye'yi bir an olsun yalnız bırakmadığını dile getiren Bulut, "Tek millet olduğumuz şuradan belli. Bir felaket karşısında bir millet aynı refleksi gösteriyorsa o tek millettir. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak yurt dışında yaşanan afetlerde, çok yakında Arnavutluk'ta, Pakistan'da, Srilanka'da, Somali'de yaşanan felaketlerde biz canı gönülden oraların yardımına koştuk. Şimdi burada yaşadığımız yarada da Azerbaycan hükümetinin, Azerbaycan Cumhurbaşkanın aynı hissiyatlar ile bizlere yaklaşmış olması bizim tek millet olduğumuzun göstergesidir. Onun için sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.