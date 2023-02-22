Kahramanmaraş’ta esnaf kepenkleri açıyor

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden iki hafta geçerken, şehrin "Eski Çarşı" olarak bilinen sembol alışveriş mekanında esnaflar birer birer kepenk kaldırmaya başladı. Esnaflar SABAH'a yaptıkları açıklamada dükkânlarını açarak vatandaşa pozitif enerji verdiklerini söyledi. Eski Çarşı'da kuruyemişçilik yapan Salih Göde, "Çarşı esnafları olarak depremi, acıyı yaşadık. Ama halk olarak bir taraftan da ayağa kalkmamız gerekiyor. Şehrimizin isminin başında 'kahraman' unvanı var. Biz her şeyin üstesinden geliriz" dedi. Depreme evinde uykuda yakalanan ve ailesinde de kayıplar yaşayan Göde, şunları anlattı: "Dükkânlarımızı açtık, elimizden geldiği kadar komşularımızı da davet ettik. Onlar da birkaç güne kadar açacaklar. Biz gıda işiyle uğraştığımız için biraz daha öncelik vermemiz gerekiyordu. İçeride duran ürünün kimseye bir faydası yok." Fırıncı Mehmet Zencirci ise, "Biz esnaflar açtığımızda vatandaş daha pozitif hissediyor. Bu yüzden dükkânımızı açma gereksinimi duyduk" diye konuştu.